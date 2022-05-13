وزير الأوقاف يتابع استعدادات دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية

شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، اليوم الجمعة، في الترحيب بضيوف من وفود ومسؤولي وأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، وزيادة عدد من المزارات والأماكن السياحية التاريخية المصرية للمناطق السياحية في مصر، بأكاديمية الأوقاف الدولية بالقلعة، وزيارة المتحف الحربي، للوقوف على جانب من تراثنا العظيم وحضارتنا العريقة، ثم أدوا صلاة الجمعة بمسجد محمد علي بالقلعة.

جاء ذلك في إطار افتتاح الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية بأكاديمية تدريب الأئمة غدًا السبت.

جولة بقلعة محمد علي

وأعقب هذه الجولة التثقيفية بقلعة محمد علي والمتحف الحربي، حفل الغداء على النيل، وكان في استقبالهم فيها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الاذاعات الاسلامية حيث تم الترحيب بالمشاركين في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية في بلدهم الثاني مصر، وعلى صفحة نيلها العذب.

المشاركون يشيدون بحضارة مصر

وأعرب ضيوف مصر من اتحاد الإذاعات الإسلامية عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الميدانية لهذه الأماكن المبهرة، وما رأوه من تراث عظيم، وحضارة عريقة، مؤكدين أن مصر ذات تاريخ عريق وحاضر متميز وريادة عالمية.

ويذكر أن وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يفتتحان غدًا السبت الدورة العملية لاتحاد الإذاعات الإسلامية بأكاديمية تدريب الأئمة.

الدورة تعقد بمشاركة نخبة ممتازة من رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية، وكبار المسؤولين والمذيعين بها بإجمالي 25 مشاركًا من واحد وعشرين دولة ولمدة عشرة أيام.

تغطية مناسك الحج

وعلى جانب آخر، أعلن اتحاد الإذاعات الإسلامية خطة التغطية الإعلامية لمناسك الحج، والتي تتضمن إطلاق منصة رقمية و100 كاميرا و10 أقمار صناعية ومركزين إعلاميين، وبث يصل إلى أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وحلقة وصل بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والهيئات السعودية لتذليل العقبات .

وأكد «الليثي» تقديم كافة الخدمات للصحفيين والإعلاميين المدعوين سواء القنوات الحكومية والقنوات الخاصة، وتوفير مركز إعلامي للبث المباشر لجميع الدول والوفود المدعوة للتغطية.

وأضاف أنه سيتم توفير ضباط اتصال من اتحاد الإذاعات الإسلامية للوقوف على حل مشاكل الصحفيين والإعلاميين المتواجدين في أيام التروية والتشريق ويوم عرفات.