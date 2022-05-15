«نوعية بنها» تنظم الملتقى العلمي الثالث لتكنولوجيا التعليم السبت المقبل

تنظم كلية التربية النوعية بجامعة بنها، الملتقى العلمي الثالث لقسم تكنولوجيا التعليم، السبت المقبل، برعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، ويترأس المؤتمر الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد، عميد كلية التربية النوعية ببنها، والدكتور هاني شفيق رمزى، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ومقرر الملتقي، ويحمل الملتقى عنوان «التطور التكنولوجي كمتطلب لجامعات الجيل الرابع»، وتقام الفعاليات بقاعة المؤتمرات والاحتفالات الكبرى بجامعة بنها.

دور التكنولوجيا في التعليم

أكد الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد، عميد كلية التربية النوعية ببنها، خلال بيان صادر اليوم، أن الملتقى يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف منها، إلقاء الضوء على دور تكنولوجيا التعليم في التحول لجامعات الجيل الرابع، بالإضافة إلى إعداد معلم وأخصائي تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي في ظل الثورات الصناعية المتعاقبة، وكذا الكشف عن دور تكنولوجيا التعليم لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل الثورات الصناعية والتحول لجامعات الجيل الرابع، لافتا إلى أن الملتقى يستهدف أيضا تحقيق رؤية الدولة في سعيها للتحول للجامعات الذكية والشراكات مع الجامعات العالمية، وتوافر دوائر علمية بين التخصصات المختلفة وتخصص تكنولوجيا التعليم بالجامعات المصرية والعربية، في ضوء التحول لجامعات الجيل الرابع، والتمكين الرقمي والقدرة على التعامل مع البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وتطوير أنظمة التعلم الإلكتروني.

متطلبات التحول الرقمي بالجامعات

أشار عميد كلية التربية النوعية ببنها، إلى أن القيادة السياسية تدعم ضرورة توافر متطلبات التحول من الجامعات التقليدية إلى جامعات الجيل الرابع والتي منها «العنصر البشري المتميز، والمباني الذكية، والإدارة الذكية والحوكمة، والبيئة التعليمية المحفزة، وشبكة المعلومات والمعارف، والتعليم الإلكتروني، واستخدام الحوسبة السحابية والمنصات التعليمية التي أصبحت واحدة من أهم ركائز التعليم الحديث في الجامعات الأجنبية والعربية».

التمكين الرقمي للمعلم

قال الدكتور هاني شفيق رمزي، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ومقرر الملتقي، أن المحاور التي ستتم مناقشتها خلال فاعليات الملتقى تتمثل في التمكين الرقمى للمعلم والمتعلم كمتطلب لجامعات الجيل الرابع ، بالإضافة إلى مستقبل واقع أودية العلوم وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعات المصرية، وأيضا واقع ومستقبل ودور أقسام تكنولوجيا التعليم في ظل التحول لجامعات الجيل الرابع، كما تتضمن المحاور -بحسب تصريحات مقرر الملتقى د. هانى شفيق رمزى-، الدوائر العلمية بين تخصص تكنولوجيا التعليم والتخصصات الأخرى كمتطلب لجامعات الجيل الرابع، وأيضا الاتجاهات البحثية وفق متطلبات سوق العمل والثورة الصناعي الرابعة والخامسة من منظور جامعات الجيل الرابع، وبيئات التعلم الذكية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وتطوير أنظمة التعلم الإلكتروني للتحول لجامعات الجيل الرابع.

ولفت رمزي، إلى أن الجامعات أصبحت مطالبة بضرورة مواجهة تحديات العصر ومواكبة الثورات الصناعية المتعاقبة، متابعا: «ولكي تقوم بهذا الدور فهي بحاجة إلى تصحيح مسار التعليم الجامعي والتحول لجامعات الجيل الرابع، والتي تجمع بين الجامعات والصناعة ومنظمات المجتمع، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، التي تساعد الجامعات على الدخول في مرحلة جامعات الجيل الرابع لضمان تحقيق التنافسية العالمية».

محاضرات وحلقات نقاشية

منا ناحيته، قال الدكتور إيهاب سعد محمدي مدرس تكنولوجيا التعليم بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ببنها، إلى أن الملتقى يضم العديد من الفعاليات والتي تتمثل في المحاضرات والحلقات النقاشية وورش العمل التي يديرها علماء متخصصون وأكاديميون في مجال تكنولوجيا التعليم في مصر ورؤساء ومقرري اللجان العلمية.

وتمنى محمدي، أن يحظى الملتقى الثالث لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ببنها، بالنجاح الكبير بما يحقق التقدم والارتقاء لمصرنا الغالية، وتعد تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني في منظومة التعليم الجامعي أحد الركائز الأساسية التي تستند عليها الجامعات المصرية، في ظل اهتمام الدولة بإعداد جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا في ظل ما يمر به العالم من متغيرات قد تحول دائما على الاعتماد على الطرق التقليدية، وخاصة في ظل التحول الرقمي، والسعي للتحول إلى جامعات الجيل الرابع في ظل الثورات الصناعية المتعاقبة، والتي أثرت بشكل كبير في شتى مناحي الحياة بصفة عامة والتعليم بصفة خاصة.