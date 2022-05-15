تفاصيل استفادة متعافي المخدرات من مبادرة «بإيدينا».. 4 ورش في مهن مختلفة

قال أحمد صبري المشرف على مركز «عزيمة» في محافظة المنيا، التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن مبادرة «بإدينا» أطلقها صندوق علاج الإدمان تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتستهدف استكمال برنامج الدمج المجتمعي للمتعافين، موضحًا أن إنشاء المركز جاء نتيجة لرغبة المتعافين في العمل وعدم العودة للمخدرات.

تأهيل المتعافين للعمل

وأضاف «صبري» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه من خلال المبادرة يتم تأهيل المتعافين للعمل وحثهم على الإنتاج وأن يكون لهم دور دون الحاجة للحصول على المخدرات، فبعد التعافي يلتحق المتعافون في مبادرة «بإيدينا» التي تتضمن برنامجا كاملا والذي يخضع للإشراف من العيادات الخارجية للتأكد من تعافيهم باستمرار، إذ يعد من أهم معايير اختيارهم للانضمام للمبادرة، وكذلك مدى كفائتهم في العمل.

العمل في ورش المبادرة

وأوضح المشرف على مركز «عزيمة»، أن العمل في ورش المبادرة التي لا يقتصر فقط على الذين امتهنوا هذه المهنة من قبل، بل امتدت لتشمل آخرين يجري تدريبهم من خلال المبادرة على يد مدربين متخصصين في النجارة والحدادة والكهرباء والخياطة، لافتًا إلى أن المبادرة تشمل أربعة ورش رئيسة ومدة التدريب 3 شهور، ويحصل المتعافي على مكافاة مالية نظير عمله كجزء من دمجهم في المجتمع، مؤكدًا على رغبة المتعافين في العمل في هذه الورش كنوع من الامتنان للمركز نظير الخدمات التي حصلوا عليها للتعافي من الإدمان.

المتعافي يحصل على دخل ثابت يسدد من خلاله القرض

وأشار إلى أن جزءًا من المتعافين أيضًا ضمن مبادرة «بداية جديدة» التي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن وصندوق علاج الادمان، وبنك ناصر الاجتماعي، التي تتضمن تمويل مشروعات للمتعافين من الإدمان تصل إلى 80 ألف جنيه، وهو ما يجعل المتعافي يحصل على دخل ثابت يسدد من خلاله القرض.