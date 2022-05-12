التضامن: متعافون من الإدمان يشاركون في تأسيس مركز تأهيل إمبابة بأعمال الموبيليا

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن متعافيي الإدمان يواصلون تنفيذ جميع أعمال أثاث الموبيليا لمركز تأهيل مرضى الإدمان، ضمن المبادرة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحت عنوان «بإيدينا»، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان المقرر افتتاحه في إمبابة بمحافظة الجيزة قريبا بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

تنفيذ أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث مركز لعلاج

وصمم المتعافون من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كافة أعمال الموبيليا والنجارة لتأثيث مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بإمبابة بمحافظة الجيزة، حيث يعد ثانى مركز يتم تأثيثه بسواعد المتعافين بعد الانتهاء من تجهيز مركز العزيمة بمحافظة قنا، وجاري الاستعداد لافتتاح المركزين خلال الفترة المقبلة. ‏

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المركز الجديد المقرر افتتاحه في إمبابة يتم تصميمه وفقا لأحدث المعايير وسيتم افتتاح المركز قريبا، مع مركز آخر بمحافظة قنا ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن إلى 30 مركز خلال العام الجاري.

استمرار تنفيذ برامج لتأهيل المتعافين من الإدمان ‪ ‬

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فى بيان لها، باستمرار تنفيذ برامج لتأهيل المتعافين من الإدمان وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل بورش التدريب داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، منها حرف مهنية مثل «أعمال النجارة، الخياطة، أثاث الموبيليا، الحدادة» ، كذلك التدريب على صيانة أجهزة التكييف والمحمول والأجهزة الاليكترونية من خلال فنيين متخصصين.

ووجهت القباج، أيضا باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.