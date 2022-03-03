محمد صلاح لأحد المتعافين من الإدمان: أنت فخر لنا.. «هم دول الأبطال بجد»

كشف اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن تفاصيل اختياره للحملة الإعلانية الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قائلا: «أحسن حاجة في الدنيا إنك تغير حياة إنسان للأحسن، والمتعافين دول هم الأبطال اللي بجد».

صلاح: المتعافين دول اللي نفتخر بيهم بجد

وأضاف محمد صلاح، خلال لقاء مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس، في حلقة خاصة ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، «لما يمر حد بتجربة كبيرة زي الإدمان وفجأة ياخد قرار إنه يغير حياته، ده محتاج مجهود غير عادي، دول الناس اللي نفتخر بيهم فعلا».

وتابع: «لما واحد يبقى مدمن حاجة معينة وفي الآخر مستسلمش، ده البطل فعلا، إنه أخد قرار إنه يتغير واتغير، متغيرش عشان صلاح أو أي حد تاني بغض النظر، بس هو شاف إن ده أحسن له ولعائلته».

محمد صلاح: بعمل كل سنة إعلان ضد الإدمان

ووجه حديثه لأحد المتعافين من الإدمان، خلال تقرير عرضه البرنامج: «بوصله سلامي وبقوله إنت فخر لينا كلنا واللي إنت مريت بيه ده واللي اتحديت بيه نفسك بالنسبة لنا حاجة كبيرة».

واستكمل: «بعمل كل سنة إعلان ضد الإدمان وبتمنى يفيد الناس وحياتهم، وبتابع من أول الحملة الأخبار والأرقام».

وتحدث عن دعوات والدته: «ربنا يخليهالي، ومعرفش بتدعيلي لحد دلوقتي بإيه».