النقراشي: احتياطي مصر من الكهرباء نتيجة لبعد نظر الرئيس السيسي «فيديو»

قال الدكتور هاني النقراشي عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية وخبير الطاقة العالمي، إن مصر تتمتع بميزة كبيرة وهي سطوع أشعة الشمس في كل مساحتها من الشمال إلى الجنوب، حتى لو كان الشمال يقل بعض الشيء عن الجنوب، وهو ما يجعل المسؤولين المعنيين بالطاقة يفكرون بشكل غير تقليدي.

الشمس في كل مناطق الجمهورية

وأضاف عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن وجود الشمس في كل مناطق الجمهورية يجعل الدولة لا تحتاج إلى تدشين محطات عملاقة في مكان وتوصيل الكهرباء في أماكن أخرى عبر نقل الطاقة، ولكن يمكن تدشين محطات صغرى تلبي الطلبات، دون أن تضطر الدولة إلى تدشين محطات عملاقة، توفيرا للصيانة وفواقد نقل الكهرباء من مكان لآخر.

احتياطي مصر من الكهرباء جاء نتيجة لبعد نظر الرئيس السيسي

وتابع عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، أن احتياطي مصر من الكهرباء المتوفر حاليا جاء نتيجة لبعد نظر الرئيس السيسي، إذ أن نقص الكهرباء يخفض الناتج القومي ومستوى المعيشة ويتسبب في أزمات كثيرة، وهو ما عاشه المصريون قبل عام 2014، وبالتالي فقد وجه بالتعامل مع هذه الأزمات.