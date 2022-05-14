ستاندرد أند بورز: أزمات الطاقة تلاحق أوروبا.. واتجاه لاستخدام الغاز المسال كبديل

قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز أنه في أحدث تطور في أزمة الطاقة المتطورة في أوروبا، قامت أوكرانيا بتعليق تدفقات الغاز الطبيعي الروسي عبر نظام خطوط الأنابيب إلى أوروبا مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ، وتعزيز حاجة المنطقة إلى المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال ، ومضاعفة المخاوف بشأن أمن الطاقة في القارة العجوز.

وأضاف التقرير أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أوكرانيا عن تقليل تدفقات الغاز إلى أوروبا منذ أن غزت روسيا بلادها في 24 فبراير، حيث جاء ذلك نتيجة توقف مشغل شبكة الغاز المملوكة للدولة "GTSOU" عن قبول والسماح بنقل الغاز الروسي عبر نظامها اعتبارًا من 11 مايو.

ويؤثر على ما يقرب من ثلث عبور الغاز الأوكراني الروسي الذي يمر عبر محطة ضاغط «نوفوبسكوف» على خط أنابيب «سويوز»، الذي يدخل أوكرانيا عند نقطة دخول "سوخرانيفكا" في GTSOU على الحدود مع روسيا.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.. «المُسال» هو البديل

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لاحقًا في جميع أنحاء أوروبا ، مما أدى إلى تصاعد تقلبات السوق، وهو أحدث حدث في سلسلة من التجارب والمحن التي يمر بها الاتحاد الأوروبي ، الذي يعتمد على 90% من واردات الغاز، منها ما يقرب من 32٪ يأتي من روسيا.

وقالت شركة IHS Markit، في بحث حديث، إن العقوبات المفروضة على روسيا عجلت بإجراء حوار متجدد حول مصادر الاعتماد على الطاقة ووتيرة تحول الطاقة، ومناقشة ما إذا كان سيتم فك الارتباط بين سلاسل التوريد وكيفية ذلك ، وما إذا كان يتم ضمان أمن السلع الأساسية وكيفية ضمانه، أصبح الآن على رأس جدول الأعمال العالمي.

انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ مارس

ولكن مع سعي الكتلة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة قبل التخلص من اعتمادها بحلول عام 2027 ، ظلت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ممراتها الأربعة الرئيسية - نورد ستريم ويامال-أوروبا وأوكرانيا وسلسلة ترك ستريم عند مستويات أعلى من يناير وفبراير لكنها بدأت في الانخفاض منذ مارس.

وأوقفت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز الطبيعي اعتبارًا من 27 أبريل إلى الدول الأوروبية التي رفضت دفع عقودها بالروبل، وهو ما يعد انتهاكًا مباشرًا للعقوبات، وفي الآونة الأخيرة، فرضت موسكو في 11 مايو عقوبات على شركات غازبروم التابعة لها في جميع أنحاء ألمانيا انتقاما من إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وظهر الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي للمرونة في السوق الأوروبية حيث يستمر الصراع في إلقاء ظلال من عدم اليقين بشأن مستقبل أمن الطاقة في أوروبا، وأدت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة في أوروبا إلى أقوى استجابة توريد من مصادر الغاز الطبيعي المسال العالمية التي شهدتها المنطقة على الإطلاق.

وأعرب المشاركون في السوق الأمريكية عن رغبتهم القوية في تعزيز مكانتهم من أجل تلبية احتياجات أوروبا، وأعلنت اليابان والاتحاد الأوروبي في 12 مايو عن خططهما لدعم إمدادات الغاز الطبيعي المسال لكل دولة والجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على روسيا في الطاقة.