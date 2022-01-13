أرملة أمل دنقل تكشف لـ«الوطن» كواليس علاقته بجابر عصفور: عمرها 40 عاما

يعد أمل دنقل أكثر الشعراء الذين كتب عنهم الراحل الدكتور جابر عصفور، إذ تناول «عصفور» إبداع الشاعر الكبير أمل دنقل في 3 كتب ما يعكس عمق العلاقة التي بينهما، وقال عنها الناقد الكبير في حديثه خلال إحدى الندوات: «لم أحب شخصا مثل أمل دنقل، كنت قبله لا أعرف سوى المذاكرة والقراءة، وهو الذى استطاع أن ينتشلنى ويذهب بى إلى الحانات، هو أول من علمنى السهر حتى الصباح، جمعتنا المحبة والإخلاص، كنت أراه أحيانا في غاية الغلظة، كان شخصا خشنا كأنه يريد أن ينفر الناس منه، لكنه فى داخله إنسان فى غاية العذوبة.

الرويني: علاقة عميقة جمعتني بأمل وعصفور

وأضافت الكاتبة عبلة الرويني أرملة الشاعر أمل دنقل في تصريحات خاصة لـ« الوطن »: هناك علاقة تاريخية عميقة مستمرة جمعتنا أمل دنقل وأنا، مع الدكتور جابر عصفور حتى قبل زواجنا، مؤكدة أنها علاقة عمرها أكثر من 40 سنة، ومن خلال علاقته القوية بأمل دنقل امتدت الصداقة على امتداد العمر، وصار صديقا مشتركا لنا.

الرويني: جابر عصفور أصدر 3 كتب عن أمل

وأضافت «الرويني» أن الدكتور جابر عصفور أوضح عمق هذه العلاقة في 3 كتب تناولت شعر أمل دنقل، منها كتاب «أمل دنقل.. شاعر الرفض» وهو دراسات نقدية تحليلة في جميع أعمال أمل الشعرية، وكتاب «ذاكرة الشعر» والذي أهداه «عصفور» إلى «أمل» بمناسبة ذكرى رحيله التاسعة وقت صدور الكتاب، وخصص جزء كبيرا فيه لتناول تجربة أمل دنقل الشعرية وتطورها وتأثرها بالمكان ونزوجه من الصعيد إلى المدينة والمتغيرات السياسية والاجتماعية التي أثرت في شعره.

وتابعت «الرويني» أن «عصفور» قدم أيضا كتاب «أمل دنقل.. ذكريات ومقالات وصور» ويتضمن بعض الذكريات عن العلاقة التي جمعته مع أمل دنقل، ويعتبر بورتريه أو سيرة ذاتية للعلاقة، وهو كتاب ملىء بالمشاعر الدافئة، لأنه يضم صورا شخصية، ورسائل متبادلة بينهما وكذلك ذكريات خاصة ومقالات ورسائل لأمل حيث يشمل 3 رسائل منها 2 من أمل إلى أحمد عبد المعطى حجازى يطالبه بالعودة إلى مصر.