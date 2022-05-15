«العمل العربية» تطلق اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة على الدورة الـ 96 لمجلس إدارتها

قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام دورته الـ 96 المنعقدة بدولة المقر - القاهرة، بإطلاق اسم الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة علي الدورة الحالية للمجلس.

سعفان يشارك في فعاليات دورة المنظمة

شارك في الدورة وزير القوي العاملة المصرية محمد سعفان، وافتتاح أعمالها فايز المطيري مدير عام المنظمة، وناصر المير رئيس مجلس إدارة المنظمة - دولة قطر-، والوزير المفوض محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والسادة اعضاء مجلس ادارة المنظمة من ممثلي حكومات الدول الاعضاء وفريق أصحاب الأعمال وفريق العمل.

منظمة العمل العربية تدين الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين

وأدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على عمال وشعب فلسطين، كما قرر المجلس توجيه الشكر للمدير العام لمكتب العمل العربي على الجهود التى بذلت في إعداد مشروع خطة عمل منظمة العمل العربية للعامين (2023 – 2024) والتي جاءت مواكبة للمستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وتحقق أهداف المنظمة واحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة.