حريق منزل الإعلامية هبة الأباصيري.. «النار كانت طايرة وماسكة في الشباك»

أعلنت الإعلامية هبة الأباصيري، تعرض جزء من منزلها للحريق، من دون الكشف عن السبب، قائلة: «الحمد لله اللطيف الستار.. اتفاجئنا بمنظر حريق ونار طايرة ماسكة في شباك المطبخ والحيط من بره ومواسير الميّة».

حريق منزل هبة الأباصيري

وأوضحت الإعلامية هبة الأباصيري، تفاصيل الحريق عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، قائلة: «لا في أثر لعقب سيجارة اترمى، ولا في حد أصلا دخل المكان، ولا في أي منفذ حتى لجيران يرموا في المكان ده أي حاجة، ولا الجو حر نار للدرجة دي، والنار طالعة من جوة صندوق كرتون فيه خزين التوم، ودي أول مرة في حياتي أصلا أخزن توم».

وتابعت الأباصيري: «الله يسامح الست (ز) اللي بتساعدني هي اللي أقنعتني أخزن توم، ونفس الست الطيبة اللي قالتلي وأنا عندي كورونا أحطلك نعناع على الشاي ليه، ما خسارة طالما أنتِ كده كده مش هتستطعمي، أنا لسه فاكراهالك يا (ز) بس مسمحاكي، اللهم لك الحمد يا لطيف يا ستار، راضية جدا جدا جدا يا ربي».

إصابة الاعلامية هبة الأباصيري بكورونا

وأُصيبت الإعلامية هبة الاباصيري، بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي، وطالبت جمهورها بالدعاء لها، حيث قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّها عانت من صعوبة في التحدث، وتشعر بـ«نهجان»، ولا تستطيع الكلام كثيرًا لشدة التعب، كما طالبت الجمهور بالدعاء لها، كي تمر الأزمة على خير.

وانضمت الإعلامية هبة الأباصيري، إلى فريق عمل برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المُذاع على قناة «سي بي سي»، قبل أيام، وشاركت في تقديم البرنامج، إلى جانب منى عبدالغني، وإيمان عز الدين.