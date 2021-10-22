إصابة الإعلامية هبة الأباصيري بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية هبة الأباصيري، مُقدمة برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، عبر قناة سي بي سي، عن إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

هبة الأباصيري تعلن إصابتها بكورونا

وكتبت الإعلامية هبة الأباصيري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «إيجابي كوڤيد 19.. الحمد لله رب العالمين»، لتحظى بدعم كبير من قبل زملائها ومتابعيها، إذ تلقت قدرا كبيرا من الدعاء بالتماثل للشفاء واستئناف تقديم برنامجها في أقرب وقت.

تفاصيل الشكل الجديد لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

يذكر أن الإعلامية هبة الأباصيري، قد انتقلت إلى تقديم برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، في ثوبه الجديد، لتُشارك الإعلاميتين منة عبد الغني وإيمان عز الدين، وذلك بعد رحيل مفيدة شيحة وسهير جودة عن قناة سي بي سي نهاية الشهر الماضي.

مواعيد عرض برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

يذكر أن برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، من تقديم منى عبد الغني، وإيمان عز الدين، وهبة الأباصيري، ويُعرض يوميا باستثناء الخميس والجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصراً على الهواء مباشرة.

هبة الأباصيري تثير الجدل بارتداها الحجاب

وأثارت الإعلامية هبة الأباصيري، جدلاً واسعاً، قبل شهور، بعد حوارها مع الشيخ رمضان عبد المعز، غير قناة سي بي سي، حيث حاورته على غير عادتها وهي مُرتدية الحجاب، إذ اعتقد قطاع كبير من الجمهور، بأن الضيف أجبرها على ارتدائه، لتخرج بعدها في تصريحات لـ«الوطن»، لتكشف حقيقة الأمر، قائلة إن: «الشيخ رمضان لم يتدخل إطلاقا ولم يكن له علاقة بأنني وضعت طرحة احتشام على رأسي، لأنني أري أن لكل مقام مقال، وفي حالة أننى استضفت رجل المقام الخاص به متعلق بأمور الدين، أردت أن أظهر بشكل أكثر احتشاما، وهذه رغبتي الخاصة والشخصية ومقتنعة بها».