افتتاح «مصيدة القلوب».. معرض فني جديد لنادية وهدان الليلة

تتسعد الفنانة التشكيلية نادية وهدان لافتتاح معرضها الجديد بعنوان «مصيدة القلوب» بجاليري سماح بالزمالك، وذلك يوم الأحد 15 مايو 2022 في الساعة السادسة مساءً، ويستمر المعرض حتى يوم 29 مايو 2022.

وأضافت الدكتورة نادية وهدان لـ«الوطن» أن المعرض يضم 30 لوحة مختلفة المقاسات، وأتخذ في أعماله الفنية من المرأة أيقونة للتعبير عن الإنسان لما تحمله من صفات جمالية يسعى الإنسان في المطلق لأن يمتلكها في حياته متابعة: «كما أن التعبير عن المرأة وما تواجهه من مشكلات في الحياة أعتبرها رسالتي وكذلك أحاول التعبير عن الإنسان بشكل عام بلغة كونية ودون تمييز لجنس أو ثقافة».

وأوضحت «نادية»: «لا تشغلني كثيرا المظاهر الشكلية فأجد إنه من خلال إعادة الرؤية للشكل تتسرب الطاقة الكامنة في النفس، وممزوج بما تستحضره الحواس، وتضيف إليها معان مدهشة تمس الوجدان، فترفع الحواجز بين الرؤية البصرية والرؤية الخيالية».

نادية وهدان

يشار إلى أن نادية وهدان فنانة بصرية معاصرة، وهس أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وهي عضو نقابة الفنانين التشكيليين، حصلت على الماجستير في عام 2006، ثم الدكتوراه في 2011، كما حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التكريم محليا وعالميا.

ونظمت «نادية» وشاركت في العديد من المعارض من بينها «مساحة وردية في 2022 بكلية التربية الفنية بالزمالك، ومعرض الفنانون في زمن كورونا 2020 في مكتبة الإسكندرية، وألوان الروح في 2019 بكلية التربية الفنية، ومعرض ومزاد كنوز بلندن، ومعرض نوستاليجا في 2013، ومعرض مقتنيات عربية السادس بأتيليه جدة في العام نفسه، ومعرض مصر برؤية معاصرة في 2012 بكلية التربية الفنية»، ولها مقتنيات لدى الأفراد والمؤسسات ومقتنيات بمتحف الفن الحديث بمصر، ومقتنيات بعدة دول من بينها لبنان والسعودية والإمارات المتحدة، والأرجنتين وإنجلترا.

ويستقبل المعرض الزائرين يوميا من 10 صباحا إلى 9 مساء عدا الجمعة.