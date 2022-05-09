15 مايو.. افتتاح المعرض الـ40 لفناني اللقطة الواحدة

يستعد فنانو اللقطة الواحدة لافتتاح معرضهم القادم، تحت عنوان «أساطير» بمشاركة الدكتور صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق؛ والذي يشارك أيضا بعمل من أعماله في المعرض، وذلك في تمام السادسة من مساء الأحد الموافق 15 مايو 2022 بجاليري «ديمي» بالزمالك.

معرض أساطير

وقالت الفنانة هبة أبو المجد، عضو جماعة اللقطة الواحدة في تصريحات إلى «الوطن» إن المعرض هو رقم أربعين لفناني اللقطة الواحدة، ويضم 42 عملا و31 فنانا من فناني اللقطة مستلهمين موضوعاتهم من الأساطير الشعبية والتراثية بالريف المصري وبعض المواقع الأثرية، وذلك من خلال توجههم للرسم بجزيرة الذهب والتي تقع في طريق المعادي بجنوب القاهرة واستلهامهم أعمالهم فيها من الطابع الريفي لها.

وأضافت هبة أبو المجد: «كما قاموا بالرسم في حديقة قصر البارون مستحضرين منها الروح المستلهمة من الأساطير التي تتعلق بتاريخ القصر، ثم اختتموا رحلتهم بالذهاب لمتحف بيت الكريتلية فاستوحوا منه جانبا آخر من أساطيره الشيقة والمثيرة».

تنوعت تقنيات الأعمال بين التصوير الزيتي وبالأكريليك والكولاج والجواش والألوان المائية، وبين الرسم بالأقلام الفلوماستر والحبر والباستيل وغيرها من التقنيات التي عودتنا المجموعة في التجريب من خلالها.

يستمر المعرض حتى يوم 29 مايو الجاري، وهو مفتوح يوميا من من 11 صباحا إلى 8 مساء عدا الجمعة فهو مفتوح فيه من 1 ظهرا إلى 8 مساءَ.

اللقطة الواحدة

يشار إلى فناني اللقطة الواحدة هم مجموعة من التشكيليين يمارسون الفن والتواصل الاجتماعي كل يوم جمعة، ويعود أصل الفكرة إلى نهاية عام 2001، وكانت امتداداً لجولات «أسرة الفرسان» الفنية كل جمعة، والتي كانت امتداداً لخروج المعيد عبد العزيز الجندي منذ عام 1991 مع من يرغب من الطلاب للرسم في الهواء الطلق.

وتأسست الجماعة الفنية عام 2002، عبر عدد من الفنانين التشكيليين من مختلف المدارس الفنية، بقيادة الدكتور عبد العزيز الجندي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.