المستندات المطلوبة لتشغيل المجازر الحكومية.. فرصة للقطاع الخاص

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن فتح باب التقديم للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة وذلك فى إطار خطة الدولة للعمل على انشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة تليق بالمواطن، و تعظيم أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص والجمعيات الاهلية ذات الصلة، والتقديم مستمر من الأن حتى 14 يونيو المقبل.

مستندات مطلوبة لتشغيل المجازر

وأكدت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها تفاصيل التقديم للشركات المهتمة بإدارة وتشغيل المجازر على أن يتضمن طلب التقديم المستندات التالية:

- دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة .

- شرح مُبسط عن آلية ومنهجية العمل التى تتخذها الشركة فى إدارة المجازر.

- سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر او مشروعات مشابهة.

- المُستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملةً مُتضمنة «السجل التجاري الساري، البطاقة الضريبية، شهادة تسجيل ضريبة القيمة المُضافة».

- صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسي.

- الهيكل التنظيمي للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع.

- موقع مقر الشركة والمُستند الذي يُثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة.

- مدى خبرة وتأهيل فريق العمل مُتضمناً السيرة الذاتية.

- أي معلومات اخرى تود الشركة تقديمها.

إجراءات التشغيل والصيانة للمجزر

وشددت إجراءات التقديم على أهمية مراعاة عدة ضوابط عند تقديم المستندات وتوضيحها منها:

- التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن «الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمالة والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة.

- النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلقات .

- أعمال الصيانة الدوري والتى تظهر اثناء التشغيل لجميع المعدات و الالات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغياراللازمة للتشغيل .

- توريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الإيجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وفى الاوقات المحددة.

- تو فير وسائل التأمين الصحى والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر محل هذا العقد.

- ترسل الطلبات والمستندات المطلوبةعلى عنوان ديوان عام وزارة التنمية المحلية بالدقى.