وزير التنمية المحلية يشارك في المؤتمر الدولي لإدارة المخلفات بـ«لاس فيجاس»

شارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المخلفات " والذى عقد في مركز المؤتمر الدولى بمدينة ( لاس فيجاس) بالولايات المتحدة الأمريكية نهاية الاسبوع الماضي ، وضم الوفد المرافق للوزير رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات الوزارة.

وشارك في المؤتمر والمعرض عدد من المستثمرين ورواد الأعمال والمراكز البحثية والجهات الحكومية العاملة في مجال منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمختلف أنواعها من جميع دول العالم ، كما ضم الوفد المصرى المشارك في الفعاليات عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات من بينها شركات " انفيروماستر " و " انفيرون أدبت " و " ايكارو " .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى ، سعى الحكومة للإستفادة من أحدث التكنولوجيات والتجارب والخبرات الدولية في مجال إدارة المخلفات في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المحافظات المصرية .

وقال وزير التنمية المحلية ، أن المشاركة المصرية فى فعاليات وورش عمل المؤتمر والمعرض تضمنت الوقوف على آخر ما وصلت إليه دول العالم في هذا المجال الحيوى والمهم للدولة المصرية والتعرف على قصص النجاح المختلفة بكافة أركان وعناصر المخلفات .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم أيضاً خلال المؤتمر والمعرض مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة من جانب المشاركين منها الإدارة الخاصة بالمخلفات من منظور اقتصادى ، وتدوير المخلفات الخاصة بالطعام والأنواع المختلفة للأغذية وتدوير البلاستيك والإبتكارات في صناعة " الكومبوست " وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من المخلفات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى في توعية المواطنين لتغيير سلوكهم في هذا المجال ، مضيفاً أنه تم الإطلاع على آخر المستجدات في ملف الحد من التغيرات المناخية السلبية والإنبعاثات الخاصة بالمخلفات بمختلف أنواعها في إطار اهتمام الدولة خلال الفترة الحالية بالإعداد لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجارى ، بالإضافة إلى أحدث الطرق والابتكارات في عملية تدوير المخلفات وحساب التكلفة لها والمدافن الصحية الآمنة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوفد المصرى شارك في عدد من فعاليات المعرض والذى يتضمن عرض أحدث ما تم التوصل إليه على مستوى العالم فيما يخص المعدات والسيارات والآلات وخطوط الإنتاج والأدوات التي يتم استخدامها في مجال المخلفات بداية من الجمع ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمعالجة وخلايا الدفن الصحى الآمن ونظام التتبع والرقابة وحساب التكلفة والعائد الاقتصادي من المخلفات وكذا الابتكارات والتكنولوجيا الجديدة في المنظومة وكيفية ربط كل العاملين والمهتمين بمجال المخلفات ودعمهم لنجاح أي منظومة سيتم تطبيقها على أرض الواقع وتهيئة المناخ الملائم لتجارب تحويل المخلفات إلى فرص استثمارية وتحقيق عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل والحصول على بيئة نظيفة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وخلال زيارة وزير التنمية المحلية قام بجولة تفقدية إلى مرفق إدارة تدوير المخلفات بمدينة لاس فيجاس، واستمع إلي لما يقوم به المرفق من فرز و تدوير مخلفات الزجاج والبلاستيك والورق تمهيداً لإعادة تصنيعها فى المصانع المتخصصة ، حيث أشار القائمين على المرفق أنه يستقبل 700 طن يومياً من مخلفات الورق والزجاج والبلاستيك بكافة أنواعها ويتم فرزها وتجميعها وتعبئتها لتعظيم المخرجات من المخلفات باستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة فى هذا المجال واستخدامها فى عمليات رصف الطرق .

والتقى اللواء محمود شعراوي مع السيد جوشى أكبر المطورين فى لاس فيجاس وكذا ممثلى شركة CPG أحد أكبر الشركات العاملة فى مجال تصنيع سيارات جمع القمامة بالشوارع وخطوط معالجة وتدوير كافة أنواع المخلفات وخاصة البلدية منها ولها مشروعات عديدة حول العالم وخاصة بعض الدول العربية.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية دور القطاع الخاص المصرى فى عمليات التصنيع ونقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال المخلفات ، وأشار إلى أهمية إقامة تحالفات وشراكات دولية بين الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال ونظيراتها فى مختلف دول العالم ، والتى حققت طفرة كبيرة فى قطاع المخلفات خاصة فى عمليات الإعداد لتخطيط المشروعات وتنفيذها وأحدث طرق جمع القمامة ونظافة الشوارع والسيارات والمعدات والآلات وأدوات وملابس العاملين فى منظومة النظافة وأحدث أنواع صناديق القمامة .

ومن جانبه رحب ممثلي شركة CPG بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى فى مجال المخلفات واستعدادها بالتنسيق لاقامة شراكات ناجحة خاصة فى ظل الاهتمام الذى يوليه الجانب المصرى .

كما قام اللواء محمود شعراوي بزيارة المعرض الدولى للمخلفات "إكسبو ٢٠٢٢ " وتفقد أجنحة الشركات العارضة ومن بينها شركات أمريكية أوروبية واسترالية ونيوزيلندية متخصصة فى التكنولوجيا والحلول المتكاملة لإدارة منظومة المخلفات بأنواعها وكذا السيارات و المركبات والمعدات المتخصصة.

وأثناء تفقد الوزير للمعرض أطلع علي بعض التكنولوجيات الخاصة بعمليات المعالجة للمخلفات الصلبة وإنتاج السماد العضوي وإدارة المصانع بطريقة آلية وكذا الشركات العاملة في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة .

كما عقد اللواء شعراوى عدداً من اللقاءات خلال الزيارة مع ممثلى كبرى الشركات العاملة فى مجال المخلفات من مختلف دول العالم خاصة تحويل المخلفات لطاقة والمصنعة لمعدات خلايات الدفن الصحى الآمن وأحدث الطرق المتطورة والمتقدمة فى تغطية خلال دفن المخلفات باستخدام مادة من الفوم تساعد فى عزل الروائح الكريهة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تلك اللقاءات كانت فرصة لعرض ومناقشة بعض الفرص الاستثمارية في مجال ادارة المخلفات خاصة وما تقوم به مصر من تطوير للبنية التحتية للمخلفات بمختلف محافظات الجمهورية وأساليب تشغيلها وإدارتها ، مشيراً إلي رغبة الحكومة بأن تكون مصر هي بوابة لبعض تلك التكنولوجيات والشركات الكبري العاملة في مجال المخلفات لنقل تلك الخبرات والاستثمارات إلي الدول الأفريقية.