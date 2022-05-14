البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في محافظات الصعيد

أكد البنك الدولى إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه فى محافظتى سوهاج وقنا يسير على الطريق الصحيح وبشكل مرض لتحقيقه معظم أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن تصميم وتنفيذ نماذج ذات قيمة وتعميمها على محافظات الصعيد المصرية بما في ذلك الأهداف المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية و أداء الخدمات وإستفادة ملايين المواطنين والشركات من تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات عالية الجودة.

إشادة البنك الدولي ببرنامج التنمية المحلية

جاء ذلك فى خطاب أرسلته مارينا ويس المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى مطلع الشهر الجاري إلى عدد من الوزراء بالحكومة المصرية من أعضاء لجنة تسيير البرنامج «التخطيط والتنمية الاقتصادية – المالية – التنمية المحلية – التعاون الدولى – التجارة والصناعة» والمحافظين والمسئولين والهيئات المعنية بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى ينفذ فى محافظتى سوهاج وقنا وجارى الإعداد للتوسع الجغرافى فى محافظتين إضافيتين هما أسيوط والمنيا.

خدمة 5.4 مليون مواطن

وأكد البنك الدولي إن البرنامج استفاد منها حوالي 5.4 مليون مواطن حتى الآن ، نصفهم من السيدات من تحسينات البنية التحتية المحلية وتقديم الخدمات ، كما استفادت حوالي 80 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من تحسينات البرنامج منذ إطلاقه ، كما ساهم البرنامج فى تحسين بيئة الأعمال المحلية منذ بدء البرنامج بنسبة 9.3 % في محافظتي سوهاج وقنا.

كما أشار البنك الدولى إلي أنه تم مناقشة والتوافق حول "خطة تعميم ممارسات البرنامج" والتي مدتها 3 سنوات لجميع محافظات صعيد مصر ، وتتضمن الخطة 7 مجالات للنتائج بما في ذلك التخطيط المحلي المتكامل، وتنفيذ المشروع، و الإدارة والتنمية الاقتصادية المحلية والنقل والقدرة المؤسسية وإعداد الموازنة على أساس الأداء.

دعم التكتلات الاقتصادية

وأعربت مارينا ويس فى نص خطابها عن تقدير البنك الدولى لإهتمام ومتابعة الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ البرنامج، مشيرة إلى إحراز تقدم مطرد في كل مجال من مجالات "نتائج منح التنافسية"، وهي التدخلات الخاصة بالقطاع «مبادرات التكتلات التنافسية ، وتحسين الخدمات ، والمناطق الصناعية ، ومسح نبض الأعمال للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».

وأشاد البنك الدولى بالتقدم بجهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى سوهاج وقنا لتنفيذ التكتلات الاقتصادية وتوفير فرص العمل ، مشيراً إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ خطط العمل لتكتلي طهطا للأثاث والعسل الأسود ، بدعم من مركز تحديث الصناعة ، هذا بالإضافة إلي الإشادة بالتقدم الكبير في دعم التكتلات في محافظتي المنيا وأسيوط والتي أسفرت عن الإنتهاء من إعداد خطط العمل ذات الصلة بالإضافة إلي الانتهاء من خطط عمل المجموعات لمجموعات المرحلة الثانية في سوهاج وقنا.

كما أشاد البنك الدولى بدور برنامج التنمية المحلية فى تحفيز زيادة مبيعات التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، وكذا التقدم المحرز في مجال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال وتخطيط الاستثمار الرأسمالي و إدارة الأصول وتشغيل وصيانة البنية التحتية المحلية و الجودة التقنية لعمليات المراجعة للبنية التحتية المحلية ، وتعبئة إيرادات المصادر الخاصة ، والتجديد الحضري.

التنمية الريفية والحضرية

كما أشاد البنك الدولى ببرنامج التنمية المحلية الخاص بالتنمية الريفية والحضرية الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلي تمكين الإدارات المحلية من تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع متكاملة لتجديد المساحات الحضرية العامة في المناطق الأساسية للمدن باتباع نهج منسق متعدد القطاعات .

وأثنى البنك الدولى فى خطابه علي جهود تعزيز فريق البيئة والصحة والسلامة المهنية لضمان الإعداد لأنشطة بناء القدرات في المحافظات الأربعة ، وكذا الجهود المبذولة فيما يخص متطلبات البيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية فى المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج.

وأكد البنك الدولي على أهمية استفادة محافظات الصعيد من جهود البرنامج فى بناء القدرات للكوادر المحلية بسوهاج وقنا والمنيا وأسيوط فيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .