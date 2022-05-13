التنمية المحلية تشدد على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء بالمحافظات

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية جهود محافظات الشرقية وأسيوط وأسوان وبني سويف والبحيرة والشرقية والغربية والبحيرة والأقصر والمنيا في تنفيذ الإزالات والتصدي لمخالفات البناء وإنفاذ القانون على المخالفين والحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع أي تعديات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء للحد من هذه الظاهرة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي الحملات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة في هذا الشأن، لافتاً إلى ضرورة تكثيف عمليات الرصد والمتابعة دون تهاون أو تقاعس للحفاظ على حق الشعب والدولة في الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين والخارجين عن القانون دون استثناء.

إزالة التعديات

وأكد «شعراوي» سرعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لكافة أنواع مخالفات البناء عليها، والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء المخالفة للقانون بالمحافظات، لما يمثله ذلك من إهدار للثروة القومية للدولة، مشددًا على أن جهود كافة الأجهزة بالمحافظات مستمرة لإيقاف هذه المخالفات والتعديات حرصًا على حقوق الدولة من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم، مع قيام غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بمتابعة جهود المحافظات فى إزالة التعديات ورصد جهود محافظات في هذا الشأن.

متابعة مواعيد عمل المحلات

من ناحية أخرى، شددت وزارة التنمية المحلية على المحافظات بمتابعة مواعيد عمل المحلات من فتح وغلق للمطاعم والمقاهي والمحلات والمولات التجارية والورش وعدم السماح بأي تجاوزات من أجل ضبط الشارع والحد من أي مخالفات وعلى أصحاب المنشآت الالتزام بمواعيد عمل المحلات.