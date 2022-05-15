لو ناوي تشتري ألماس.. اعرف إزاي تفرق بين الأصلي والمضروب

اتجه الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي، إلى شراء الألماس وخواتم الخطبة التي تتكون من حجر من الألماس، خاصة وأن هناك الكثير من الشباب اتجه إلى طرق المفاجآت في التقدم لخطيبته من خلال عمل مفاجأة وتقديم الخاتم لها.

وخلال الفترة الحالية أيضا تقدم الكثير من الأشخاص لشراء الألماس كوسيلة ادخارية مثل الذهب، ولكن هناك مشكلة تواجه الأشخاص وهي أهمية التأكد من أن الألماس حقيقي وليس مزيفا.

وذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال الأبحاث والاستثمار في الذهب والمجوهرات، أنه يجب التفريق بين الألماس الحقيقي والزجاج الذي يشبه الألماس بشكل كبير خلال وضعه في المشغولات.

طرق عديدة للكشف عن الألماس

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها الكشف عن ما إذا كان الحجر الموضوع في المشغولات الذهبية من الألماس وليس من الزجاج، حيث يوجد طرق عادية وسهلة، ويوجد طرق صعبة ومتطورة، والتي تحتاج إلى معدات معينة وظروف خاصة حتى يتم التعرف على قيمة الحجر الحقيقية.

تعريضه للضوء ضمن الطرق

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقوم بتوضيح عدة طرق لكشف الألماس الحقيقي من المزور، وتعتبر أفضل وأسهل طريقة لكشف ذلك هي أن يتم تعريض الماسة إلى الضوء فإذا انكسر الضوء وعبر داخل الحجر، فهذا يدل أنه حجر مزيف يتكون من الزجاج العادي وليس له قيمة، أما إذا انكسر الضوء وخرج من الحجر فهذا يكون حقيقي وغير مزيف.

وأوضحت المؤسسة، أن الطريقة الثانية هي أن يتم إمساك قطعة الألماس المراد الكشف عنها وقريبها من الفم، ثم النفخ عليها نفخة بسيطة ثم نبدأ ملاحظة القطعة، فإذا تكونت طبقة من البخار عليها لفترة طويلة فالقطعة للأسف مغشوشة، ولكن لو اختفى البخار بشكل سريع فتكون حقيقية، وهذا يرجع لخواص الألماس وعدم احتفاظه بالمياه على سطحه.