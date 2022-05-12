أسعار الذهب تصل إلى أدنى مستوى لها خلال 3 أشهر

وصلت أسعار الذهب العالمية إلى القاع بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، حيث سجلت أسعار الذهب عند 1830 دولارًا للأونصة يوم الخميس، متأثرًا بضغط الدولار القوي حيث يقوم المستثمرون بإعادة ضبط الاحتمالية الأعلى لوتيرة قوية من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب تصل لأعلى معدل لها في أمريكا منذ 40 عام

وقال مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس إن مؤشر أسعار الذهب للمستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة استقر بالقرب من أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 8.3% في أبريل، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا أعلى من التوقعات عند 6.2%، ما أثار المخاوف من استمرار الأسعار المرتفعة ويؤجج المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.

2074.88 دولار هو أعلى سعر سجله الذهب على الاطلاق

وأضاف التقرير أن سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأونصة في أغسطس من عام 2020، وتم آخر تحديث للذهب، البيانات والتوقعات والرسم البياني التاريخي، في مايو من عام 2022.

ومن المتوقع تداول الذهب عند 1903.27 دولار أمريكي للأونصة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية، وتوقعات المحللين من Trading Economics.

بالنظر إلى المستقبل، نقدر أنه سيتم التداول عند 1965.59 في غضون 12 شهرًا، وقد شهدت الفترة الماضية انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب خاصة في ظل ارتفاع قيمة الفائدة وارتفاع قيمة وسعر الدولار مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى اتجاه الكثير من الأشخاص لاستثمار أموالهم في الدولار، خصوصا أن علاقة أسعار الذهب بسعر الدولار علاقة طردية، فكلما ارتفع سعر الدولار انخفضت أسعار الذهب والعكس.