شعراوي: حل 177 شكوى من إجمالي 215.. و جاري بحث 37 بقرى حياة كريمة

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً من مبادرة «صوتك مسموع» عن موقف الشكاوى التى تم حلها فى القرى المنفذ فيها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الآن، وذلك في ضوء الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية لحل شكاوى المواطنين بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وكشف اللواء شعراوى أن «صوتك مسموع» تلقت 215 شكوى من أهالى القرى المنفذ فيها مبادرة «حياة كريمة» فى 18 محافظة هى: المنوفية والشرقية والجيزة والقليوبية والأقصر والمنيا والإسماعيلية والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة وأسيوط وأسوان وسوهاج وبنى سويف والوادي الجديد وقنا والغربية وبورسعيد، تم حل 178 منها، و جارى حل 37 متبقية بالتنسيق مع المحافظات و الوزارات والجهات المعنية.

مبادرة «صوتك مسموع»

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تخصيص «صوتك مسموع» كآلية متخصصة بالوزارة لتلقي وتسجيل ومتابعة شكاوى المواطنين بقري حياة كريمة «المرحلة الأولى والثانية»، موضحا أنه يجري التنسيق مع آليات تلقى الشكاوى الأخرى من كافة مصادرها سواء بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو آليات الشكاوى المحلية الأخرى ، بحيث يتم تسريع وحوكمة منظومة الشكاوى وتحسين معدلات الاستجابة لها وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.

أغلب الشكاوى تركزت على دعم البنية الأساسية

و أوضح اللواء محمود شعراوى أن التقرير كشف ان أغلب الشكاوى تركزت على حاجة القرى لدعم البنية الأساسية كالصرف الصحى ، أو تحسين المراوى و المساقى ، أو تركيب مواسير مياه الشرب ، أو رصف الطرق ، أو انشاء مدرسة أو وحدة صحية أو جمعية زراعية أو مجمع خدمات أو إحلال و تجديد منازل ، اضافة الى طلب بعض الأهالي ادراج قراهم فى المرحلة الحالية أو القادمة بمبادرة "حياة كريمة".

وأكد اللواء شعراوى أن الوزارة والمحافظات نجحت في حل معظم الشكاوى ، و جارى حل الشكاوى المتبقية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، لافتا إلى دعم د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لجهود الوزارة في الوصول لمستهدفاتها و حل أى مشكلات أو شكاوى لأهالى القرى ، ما كان له بالغ الآثر في تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وحل مشكلات الأهالى .

تأهيل مقدمي الخدمات يسهم في الحد من الشكاوي

وأوضح وزير التنمية المحلية أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمي لمستوي الوحدة المحلية القروية لتطبيقه وتعميمه على قري «حياة كريمة» ، سيساعد فى تطوير آليات الإدارة المحلية وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات والحفاظ على المستوي التنموي الذي ستصل إليه القري بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية، ما يعزز الاستدامة ويحافظ على الاصول العامة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت الوزير إلى أن البرنامج التأهيلى المتكامل والموسع لكافة الكوادر المحلية التى ستقوم بتشغيل مجمع الخدمات والذى تنفذه الوزارة حتى نهاية يونيو القادم بالتعاون مع كبري المؤسسات العاملة في مجال التدريب وبخبرات دولية ووزارة الاتصالات، سيساهم في الحد من الشكاوى بصورة كبيرة .

ووجه اللواء محمود شعراوى بضرورة إعطاء منظومة الشكاوى بالوزارة سواء من خلال «صوتك مسموع» أو التقدم بالشكاوى من خلال ادارة الشكاوى التقليدية ، أهمية خاصة لمشكلات المواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية من أجل تيسير الحياة عليهم وتعزيز ثقتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات ، مشيراً إلى ان الوزارة تستهدف من تفعيل منظومة الشكاوى بها القيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين وحل مشاكلهم وتوفير آلية سهلة وسريعة ومتطورة لتقديم الشكاوي.

حل الشكاوي

وأضاف اللواء شعراوى أن الوزارة تسعى دائماً إلى تطوير أدائها باستمرار بما يحقق رضا المواطنين ، موضحاً أن آراء وملاحظات المواطنين تمثل مرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الوزارة وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها ، مشيرا إلي أن ارتفاع نسبة حل الشكاوى المقدمة الى الوزارة تعكس زيادة ثقة المواطنين في سرعة التفاعل من الوزارة لحل المشكلات ، كما تقوم الوزارة ببناء قاعدة بيانات لشكاوى المواطنين لاستخدامها في التخطيط من أجل التنمية ، ورصد وتحليل الشكاوى المتكررة ومعدل الاستجابة لحلها من قبل المسئولين بالإدارات المحلية بالمحافظات .