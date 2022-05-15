مدبولي: الحرب الروسية الأوكرانية تهدد خمس البشرية بالفقر والجوع

قارن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بين أسعار السلع الأساسية في الفترة من مايو 2021 ومايو 2022، موضحًا: «بالنسبة للقمح، كان سعره 270 دولارا في مايو 2021، وزاد في مايو الحالي إلى 435 دولارا للطن، وبالتالي بدلا من أن ندفع في مصر 2.7 مليار دولار، سنكون مضطرين إلى دفع 4.4 مليار دولار للكمية ذاتها».

أسعار البترول العالمية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، لعرض رؤية الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية: «بالنسبة للبترول، كان سعر البرميل 67 دولارا، لكنه زاد إلى 112، ومصر نستورد 100 مليون برميل سنويا، وكنا ندفع للحصول عليها 6.7 مليار دولار، لكن هذا المبلغ زاد إلى 11.2 مليار دولار».

التشديد النقدي وقرارات الفيدرالي الأمريكي

وتابع رئيس الوزراء، أنّ الأزمة العالمية دفعت الدول إلى التشديد النقدي، والجميع تابع قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي الأولى من نوعها منذ 20 عاما، حيث جرى رفع سعر الفائدة لكبح جماح الحركة، وبسبب هذه القرارات رفعت دولا كثيرة سعر الفائدة، مؤكدا: «لا تستطيع أي دولة أن تغلق على نفسها، وتقول أنا منعزلة عن العالم».

أزمة الاقتصاد العالمي

وأكد مدبولي، أنّ أي أزمة عالمية تؤثر في العالم كله، وبالتالي يجب أن نشعر بمدى التأثير الشديد لهذه الأزمة، متابعا: «أتحدى أي خبير عالمي يتنبأ بشكل الاقتصاد العالمي خلال عام، فهناك حالة من عدم اليقين مسيطرة على العالم، ولا أحد يعلم ماذا يحدث غدا».

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ ما سبق يفرض عبئا شديدا على الحكومات والقيادات بشان إدارة أزمة لم يشهدها العالم منذ 80 سنة، وبالتالي فأزمة أوكرانيا فوق الأزمة، حيث جاءت بعد جائحة كورونا، والأمين العام للأمم المتحدة صرح بأنّ هذه الأزمة قد توقع أكثر من خمس البشرية في براثن الفقر والعوز والجوع».