مدبولي: حجم الدين على مستوى العالم وصل لـ3.3 تريليونات دولار بزيادة 351%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشهد معدلات نمو سالبة لأول مرة منذ عقود، مؤكّدًا أنَّ كل هذا أثر على حركة التجارة وتبادل السلع.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشهد معدلات نمو سالبة لأول مرة منذ عقود

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي العالمي المنعقد الآن، أنَّ توقعات منظمة التجارة العالمية خلصت إلى أن العالم كله سيشعر بتكلفة انخفاض التجارة العالمية والإنتاج بسبب هذه حرب روسيا وأوكرانيا، مبينًا أنَّ هذا الصراع سيظهر في شكل تضاعف أسعار الغذاء والطاقة وتوقف السلع عن الانتقال بسبب هذه الأزمة، وبالتالي تقدر خسائر التجارة ما يقرب من 300 مليار دولار.

خسائر التجارة وصلت إلى 300 مليار دولار

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الدين العام على مستوى العالم يتفاقم، إذ زاد بنسبة 351% في العالم كله ووصل لـ303 تريليونات دولار على مستوى العالم، وأصبحت دول في حالة مديونية حرجة، كما أنَّ 60% من بلدان العالم الأشد فقرًا أصبحت في حالة حرجة، بل إن بعض الدول أعلنت عدم قدرتها على سداد التزاماتها.