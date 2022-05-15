الانتخابات الصومالية.. 39 مرشحًا في سباق رئاسة البلاد

يترقب الصوماليون، اليوم الأحد، انتخاب رئيس جديد من قبل البرلمان بعد انتخابات تشريعية عصيبة، إذ يتنافس 39 مرشحًا في الانتخابات التي ستُحدد الرئيس العاشر للبلاد.

وفي القائمة النهائية والمختصرة للمرشحين في الانتخابات الصومالية تأتي امرأة واحدة وهي البرلمانية المخضرمية فوزية يوسف حاجي آدم، وذلك وفقًا لما أعلنته لجنة تنظيم الاستحقاق الرئاسي، المكونة من 17 عضوا.

منافسة قوية في الانتخابات الصومالية

ووفقًا لما يراه مُحللون، فإن المنافسة ستكون قوية بين الرئيس المنتهي ولايته محمد عبدالله فرماجو ومعارضيه، وخصوصًا بعد نجاحهم في الحصول على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، وسيتولى الرئيس الذي يتم الإعلان عن فوزه في الانتخابات الصومالية 4 سنوات مُقبلة.

وأعلنت الشرطة الصومالية، أمس السبت، فرض حظر تجوال حتى غدًا الإثنين بسبب الانتخابات الصومالية، حيث أعلن المتحدث باسم الشرطة الوطنية أن جميع الشوارع سيتم إغلاقها بدءا من الساعة 3 عصرًا حتى الـ12 ظهر غدًا الإثنين.

هجمات إرهابية قبل الانتخابات الصومالية

شهدت الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات الصومالية تكثيف في العمليات الإرهابية من قبل حركة الشباب التي نفذت تفجيرين وسط الصومال تسببا في مقتل 48 قتيلًا في 24 مارس الماضي، فضلًا عن هجوم كبير على قاعدة لقوات الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي ما تسبب في سقوط 10 قتلى.

وتعاني الصومال من احتقان سياسي منذ ما يقرب من عامين بعد خلافات بين الحكومة الصومالية ورؤساء للأقاليم والمعارضة، وتدور الخلافات حول آلية إجراء الانتخابات، ما دفع الرئيس المنتهية ولايته إلى تمديد فترة رئاسته إلى عامين آخرين، ما فاقم الأزمة السياسية ليتراجع عن قراره مرة اخرى.

وعلى مدار عام ونصف ضاعف المجتمع الدولي دعواته لإنجاز الانتخابات الصومالية، واعتبر ان التأخير يعيق السلطات في الصومال على مكافحة حركة الشباب الإرهابية.