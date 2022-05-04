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محمود مسلم

مصر تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال

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الوطن
08:19 م | الأربعاء 04 مايو 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال «ATMIS» في إقليم شبيلي الوسطى، جنوب غرب العاصمة مقديشو، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا من أفراد البعثة من دولة بوروندي بجانب عدد من المصابين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوروندي الشقيقة ولأسر الضحايا، مؤكدةً تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب، ومساندتها التامة لجهود البعثة من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال.

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