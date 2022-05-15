خبير اقتصادي: الحكومة تعاملت بذكاء مع أزمة كورونا.. والمؤتمر العالمي دليل تغير في أدائها

قال محمد البنا، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة إن الحكومة تعاملت بمنتهى الذكاء خلال أزمة كورونا وتمكنت من تحقيق مؤشرات اقتصادية يشهد لها القاصي والداني، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تفرض ضغوطا على جميع الدول وليس مصر فقط.

البنا: المؤتمر الصحفي دليل على تغير تعامل الحكومة مع الأزمات

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مؤتمر الحكومة دليل على اتجاه عام الفترة المقبلة نحو إعادة التعامل بمعالجات مختلفة مع الأزمات الاقتصادية وتداعياتها لإصلاح كافة القطاعات المتضررة من الأزمات الاقتصادية العالمية الناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا.

مدبولي يعرض خطة الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية

عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا، التي نشبت في نهاية شهر فبراير الماضي، ومن أبرزها ارتفاع أسعار النفط والقمح وخروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة).

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن الحكومة خصصت ما لا يقل عن 130 مليار جنيه لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح الذي ارتفع سعره عالميا من 270 دولارا إلى 435 دولار للطن الواحد.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة واجهت خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية «الأموال الساخنة» بدعم من دول الخليج للحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة المصرية.

مدبولي: تخارج الاستثمارات الأجنبية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أغلب دول العالم شهدت تخارج الاستثمارات الأجنبية بل أن بعض الدول شهدت استثمارتها الأأجانب سالب بعدما بلغت خسائر حركة التجارة العالمية نحو 300 مليار دولارمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأوضح مدبولي أنّ ما سبق يفرض عبئا شديدا على الحكومات والقيادات بشان إدارة أزمة لم يشهدها العالم منذ 80 سنة، وبالتالي فأزمة أوكرانيا فوق الأزمة، حيث جاءت بعد جائحة كورونا، والأمين العام للأمم المتحدة صرح بأنّ هذه الأزمة قد توقع أكثر من خمس البشرية في براثن الفقر والعوز والجوع.