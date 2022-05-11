«المالية»: الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمات

كشفت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ملامح من الموازنة العامة الجديدة 2022-2023، إذ ذكرت أنها تتضمن دعمًا لكافة القطاعات، خاصة الأكثر احتياجًا، فضلًا عن بنود تضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بوفرة، مؤكدة أن الدولة نجحت في تحقيق معدلات نمو بالإيجاب بالمقارنة مع دول أخرى عظمى وكبيرة، رغم الأزمات المتتالية، سواء الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» أو الأزمة الروسية - الأوكرانية.

الحكومة المصرية عبرت جائحة فيروس كورونا بأقل الخسائر

وأضافت «عيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة «دي إم سي»، أن الحكومة لمصرية عبرت بفضل سياساتها وبفضل توجيهات القيادة السياسية جائحة فيروس كورونا بأقل الخسائر، متوقعة أن ينجح الاقتصاد المصري في تجاوز الأزمة الراهنة، عن طريق زيادة القوة الإنتاجية والتصديرية، إذ ترى أن الاقتصاد المصري يملك الأدوات اللازمة والتي تساعده على تجاوز تلك الأزمة.

الحرب الروسية – الأوكرانية لها انعكاس سلبي على معدل الاقتصادي العالمي

وأوضحت أن الحرب الروسية – الأوكرانية كان لها انعكاس سلبي على معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتي شملت العالم أجمع، ومصر جزء من العالم، كما أن الدولة المصرية تسعى جاهدة في الطريق الصحيح، موضحة أن هناك خطة استراتيجية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية ستأتي بثمارها العام المقبل، من خلال العمل على زيادة الرواتب والمعاشات من أجل تخفيف معاناة المواطنين ومساعدة المواطنين، كونهم ساندوا الدولة من أجل العبور من الأزمة العالمية.

وزارة المالية تعمل على دعم كافة القطاعات

وأردفت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أن الموازنة القادمة 2022 -2023 تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بالإيجاب في مصر، فضلًا عن أنها تشمل حزمة تحفيزية كبيرة وتهتم بالعمل على زيادة الصادرات المصرية، مؤكدة أن وزارة المالية تعمل على دعم كافة القطاعات، وتشعر بمعاناة المصريين، وتشكرهم على وقوفهم في ظهر الدولة المصرية في تلك الأوقات الحرجة، فالدولة في ظل تلك الأزمات تستهدف تحقيق نمو بنسبة 3% وتصل لـ 5.5% وهي نسبة قابلة للمراجعة.

تحديد سعر النفط في الموازنة الجديدة بمتوسط 80 دولارًا للبرميل

وأوضحت أن الدولة رغم كل الأزمات المتتالية تعمل على تحقيق نمو خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، فضلًا عن اهتمام الدولة بمشروعات الحماية الاجتماعية وقطاعات التعليم والصحة والوفاء بالتزاماتها، موضحة أنه تم إنفاق 700 مليار جنيه بمبادرة حياة كريمة مقارنة بحجم استثمار 40 مليار جنيه، مشيرة إلى تحديد سعر النفط في الموازنة الجديدة بمتوسط 80 دولارًا للبرميل، مع مراعاة المخزون والتأمين وغيرها من الأمور.