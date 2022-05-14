كيف تحدى الاقتصاد الروسي توقعات الانهيار رغم الحرب.. تقرير يوضح

في أبريل الماضي، أوضحت أدلة أولية أن الاقتصاد الروسي كان يتحدى توقعات الانهيار، حتى مع فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة عليه، وأشارت البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الروسي لم ينهار بالشكل الذي كان متوقعا له، وذلك بمساعدة ضوابط رأس المال وأسعار الفائدة المرتفعة، إذ أصبح الروبل الآن قيمًا كما كان قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.

وقال تقرير لمؤسسة the economist، إنه يبدو أن روسيا تواكب مدفوعات سنداتها بالعملات الأجنبية، مؤكدة أن الاقتصاد الحقيقي مرن بشكل كبير، فبالرغم من أن أسعار المستهلك الروسي ارتفعت بأكثر من 10% منذ بداية العام، إذ أدى انخفاض قيمة الروبل الأولي إلى زيادة تكلفة الواردات وانسحاب العديد من الشركات الغربية، مما قلل من المعروض، وأن عدد الشركات التي تأخرت في دفع رواتبها آخذا في الازدياد، لكن المقاييس الحالية للنشاط الاقتصادي الروسي ما زالت صامدة إلى حد كبير.

البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي يخفض إلى 14%

وأضاف التقرير أن إجمالي استهلاك الكهرباء في روسيا انخفض بمقدار ضئيل فقط، وبعد فترة هدوء في مارس يبدو أن الروس ينفقون بحرية إلى حد ما على المقاهي والحانات والمطاعم، وفقًا لتتبع الإنفاق الذي يديره سبيربنك، أكبر بنك في روسيا.

وفي 29 أبريل، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 17% إلى 14%، في إشارة إلى أن حالة الذعر المالي التي بدأت في فبراير قد تراجعت بشكل طفيف، ولا شك أن الاقتصاد الروسي يتقلص، لكن بعض توقعات الاقتصاديين بانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 15% هذا العام بدأت تبدو متشائمة.

اقتصاد روسيا المغلق أسهم في الحد من أزمتها الحالية

واستفادت روسيا من أنها كانت اقتصادًا مغلقًا إلى حد ما، مما حد من تأثير العقوبات عليها، لكن السبب الأكبر لمرونة الاقتصاد يتعلق بالوقود الأحفوري، فمنذ الغزو صدّرت روسيا ما لا تقل قيمته عن 65 مليار دولار من الوقود الأحفوري عبر الشحنات وخطوط الأنابيب.

وفي الربع الأول من عام 2022، ارتفعت إيرادات الحكومة من الهيدروكربونات بأكثر من 80% على أساس سنوي.

وخلال الربع الحالي اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر على استيراد جميع أنواع النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الروسي في التدحرج.