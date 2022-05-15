المنطقة الغربية العسكرية تستقبل زيارة للأطفال من المدن والقرى الحدودية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم روح الولاء والانتماء لدى أبناء المجتمع المصري من محافظة مرسى مطروح وتعميق أواصر ارتباطهم بالقوات المسلحة، استقبل اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية زيارة لوفداً من جمعية الأمل للصم وضعاف السمع، كذلك زيارة لعدد من الأطفال والنشء بالمدن والقرى الحدودية التي تقع بنطاق المنطقة الغربية العسكرية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

تضمنت الزيارة تقديم عرضاً للموسيقات العسكرية وزيارة القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية ومشاهدة فيلم وثائقي تناول تاريخ المنطقة الغربية العسكرية منذ نشأتها وإسهاماتها في تطوير ودعم القطاع المدني بمختلف المجالات، كما تضمنت الزيارة فقرة ترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

وفي ختام الزيارة، أعرب الزائرين عن مدى تقديرهم لرجال المنطقة الغربية العسكرية وما يقومون به من تضحيات للحفاظ على أمن مصر عبر الاتجاه الاستراتيجي الغربي فضلاً عن الدور الفعّال في دعم المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية.