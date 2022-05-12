«برلمانيه الوفد»: نقدر تضحيات القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب

نعي النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا في عملية الثأر من التكفيريين والارهابيين بسيناء ، ونعي رجال الشرطة من قيادات وزارة الداخلية والمجندين، الذين استشهدوا في إحدى المأموريات الأمنيه بمحافظة أسوان.

وأكد «عبد العزيز» أن الدور الوطني الكبير للقوات المسلحة والشرطة سطره الأبطال بحروف من نور في سجلات التاريخ، وأن جناحي الأمن في مصر القوات المسلحة والشرطة المصرية ستظل رايتهم خفاقة ترفرف في سماء الوطن بالعزة والكرامة والفداء.

تضحيات أبناء القوات المسلحة

واضاف رئيس برلمانيه الوفد بمجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن إرادة الابطال لن تهزم، والشعب المصري يجلٌ ويقدر تضحيات أبناء القوات المسلحه البواسل ورجال وزارة الداخليه الابطال ولن ينسي ماقاموا به لحفظ أمن الوطن واستقراره.

وأشاد النحاس بالمجهودات الكبيرة للقضاء على الإرهاب في سيناء الحبيبة، وقال إن العمليات الجبانة للجماعات الارهابية بمثابة أنفاس أخيرة للإرهابين والمخربين، بعد إحكام قبضة الجيش علي كافة محاور البلاد الاستراتيجية والامنية.

الحرب ضد الإرهاب

وطالب النحاس الجميع بالاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، في حربهم ضد الإرهاب.