عاجل .. القوات المسلحة توجه ضربات للعناصر الإرهابية بشمال سيناء

استكمالاً للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، تمّ محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاث أيام الماضية.

ونجحت القوات الجوية في تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها.

كما تمكّنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا، كما تمّ ضبط «2 آر بي جي، و3 رشاش متعدد، ومسدس، و60 طلقة أنواع»، كما تمّ مقتل 4 أفراد تكفيريين، والتحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم.

وفي أثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية «المقاطعة»، عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزاما ناسفاً وعددًا من الأجولة تحتوي على «مادة شديدة الانفجار (TNT)، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، و21 هاتف محمول و3 لاب توب وتابلت».

وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بعزيمة لا تلين، وتؤكّد دائماً أنَّ غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم.