عبلة كامل.. خدمة إنسانية قادتها للتمثيل وبدأت مشوارها الفني بكلمة

عبر الجمهور عن اشتياقه للفنانة عبلة كامل التي ابتعدت عن الأضواء والإعلام تماما على مدار السنوات الماضية، ومع تلك الحالة من الاشتياق تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للقاء تليفزيوني أجراه الإعلامي عماد أيب مع الفنانة الكبيرة عقب عرض مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» عام 1996، وكشفت خلال اللقاء عن عدد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية.

وقالت الفنانة عبلة كامل، إن حبها للتمثيل بدأ في «سنة أولى جامعة» عندما طلبت منها إحدى عضوات فريق التمثيل المشاركة في مسرحية لتقول كلمة «يا للمسيح»، بعد رفض مجموعة كبيرة من الممثلات بسببب صغر حجم الدور الذي يقتصر على تلك الكلمة فقط، قائلة: «الموضوع كان خدمة إنسانية لزمايلي ومن وقتها حبيت التمثيل والسنة اللي بعدها حصلت على جائزة الممثلة الأولى على مستوى الجامعات، وشافني المخرج يوسف شاهين في أحد العروض المسرحية واداني دور في فيلم وداعا بونابارت، طبعا كنت محظوظة أن أول عمل احترافي يكون مع الأستاذ يوسف شاهين».

عبلة كامل: لا أحب التكلف في الملابس

وتطرقت عبلة كامل للحديث عن اختيارها لملابسها، قائلة إنها تحب البساطة وبعيدة عن التكلف «حاسة أني بلبس معقول ولو في مناسبة بلبس في حدود المناسبة لكن مش عايشة عشان ألبس، بشكل شخصي أنا أعشق الفضة بدرجة تصل إلى الجنون».

عبلة كامل: لست ضد المكياج

وفيما يتعلق بـ «المكياج»، قالت الفنانة الكبيرة: «لست ضد المكياج فهو أداة مهمة جدا للممثل ولكني ضد المكياج في غير مكانه الصحيح، وفي حياتي الشخصية لا أحب استخدام مساحيق التجميل».

وأضافت: «لا أشعر أني متواضعة ولا أحاول تصدير إيحاء التواضع، أنا فقط أتصرف بطبيعتي».