ريا وسكينة.. 100 سنة على قضية هزت مصر بتوقيع عبلة كامل وسمية الخشاب

عرض تلفزيون «الوطن» حلقة جديدة من برنامج «تريندات زمان»، المذاع طوال أيام شهر رمضان المبارك، من تقديم رانيا ناصر، إذ دار موضوع الحلقة حول مسلسل ريا وسكينة، ومرور 100 عام على قضية هزت مصر، بتوقيع عبلة كامل وسمية الخشاب.

مشروع فني لم يكتمل يضم نبيلة عبيد ونادية الجندي

عبقرية بلا حدود دفعت الكاتب الكبير صلاح عيسى لاستدعاء قصة الرعب الأسطورية «ريا وسكينة» من ملفات المحاكم المصرية ودفاتر الشرطة العتيقة، ويسجلها في كتابه المثير «رجال ريا وسكينة»، الذي حقق انتشارا واسعا وقت صدوره، ودفع السيناريست الراحل مصطفى محرم لتحويل المسلسل من 35 حلقة، لمشروع يضم الفنانة نبيلة عبيد والفنانة نادية الجندي.

اختيار «عبيد والجندي» كان يهدف لإنهاء سنوات طويلة من القطيعة بينهما، والاتهامات المتبادلة بينهما بخطف أدوار وإفساد عروض سينمائية وغيرة وحسد، ولكن يبدو أن التاريخ العريق للخلافات بينهما منعهما من اللقاء في مسلسل واحد ولعب أدوار ريا وسكينة، فذهبت الشخصيات للفنانة سمية الخشاب والفنانة عبلة كامل.

نجاح كبير وقت عرضه لأول مرة

اختار المخرج جمال عبدالحميد ممثلين من العيار التقيل، منهم رياض الخولي وأحمد ماهر وصلاح عبدالله وسامي العدل، ليلعبوا أدوار أزواج ريا وسكينة والفتوات اللذين يساعدونهما في خنق السيدات ودفنهن بعد ذلك في نفس المكان الذي يعيشون به بدون خوف، فحقق مسلسل ريا وسكينة نجاحًا كبيرًا وقت عرضه لأول مرة في شهر رمضان من عام 2005.

وكان سبب النجاح النص الهائل والإخراج الممتاز بالإضافة لكلمات الأغاني والرباعيات التي كتبها الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم ولحنها وغناها بصوته، بالإضافة للأداء القوي المميز لسمية الخشاب وعبلة كامل، إذ تقمصا الأدوار بصورة عجيبة جدًا، بجانب الفنان رياض الخولي والفنان سامي العدل، وأداء الفنان فتحي عبدالوهاب لدور وكيل النيابة الذي أجبر المتهمين على الاعتراف بجرائمهم، فضلا عن البصمات الفكاهية للفنان محمد شرف والفنان صلاح عبدالله.