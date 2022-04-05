الفنان أحمد كمال يكشف حقيقة إفطار عبلة كامل على مائدة الرحمن

تسائل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي حول حقيقة إفطار عبلة كامل على مائدة الرحمن، وذلك بعد ما تداول بعض رواد تلك المواقع صور للفنانة عبلة كامل تم نشرها عبر حساب يحمل اسمها، تظهر خلالها الفنانة على مائدة برفقة عدد من الأشخاص، حيث زعم البعض أنها تتناول الإفطار على مائدة الرحمن في رمضان.

وكشف الفنان أحمد كمال زوج الفنانة السابق، ما تردد حول حقيقة إفطار عبلة كامل على مائدة الرحمن، مؤكدا أن الأمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، معبرا عن انزعاجه من تداول تلك الشائعات بصورة مستمرة دون التأكد من صحتها.

أحمد كمال يكشف حقيقة إفطار عبلة كامل على مائدة الرحمن

وأكد «كمال» أن الصورة التي يتم تداولها حول حقيقة إفطار عبلة كامل على مائدة الرحمن، هي من كواليس مسلسل «سلسال الدم»، حيث كانت تتناول الطعام مع فريق عمل المسلسل، وأنها كانت تفطر خلال شهر رمضان برفقة أسرتها.

الشائعات تطارد عبلة كامل.. آخرها الإفطار على مائدة الرحمن

وكان الجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم» آخر الأعمال التي شاركت الفنانة علبة كامل في بطولاتها عام 2018، الذي قدمت أول أجزائه عام 2013، وبسبب غيابها خلال طول تلك الفترة تداول البعض عدد من الشائعات حول اعتزالها التمثيل وشائعات أخرى حول مرضها وهو الأمر الذي نفته عائلتها تماما، وسط التزام الفنانة الكبيرة الصمت والابتعاد عن الأضواء تماما.

ونفى الفنان أحمد كمال زوجها السابق، ووالد ابنتيها «زينب» و«فاطمة»، ما تردد حول اعتزالها الفن، مؤكدا أنها تفضل الابتعاد عن حاليا عن التمثيل ولكنها لم تعتزل تماما، وأنها قد تعود إلى الساحة الفنية في حال تحسن أوضعها، على حد تعبيره.