أحمد كمال يكشف حقيقة صورة عبلة كامل على «مائدة رحمن»: في «سلسال الدم»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة عبلة كامل، وهي جالسة على مائدة طويلة للطعام، وأشار البعض أنها مائدة الرحمن خلال أيام شهر رمضان الكريم، وهذا ما نفاه طليقها الفنان أحمد كمال، الذي كشف حقيقة الصورة المتداولة.

أحمد كمال ينفي وجود عبلة كامل على مائدة طعام

وقال أحمد كمال خلال تصريح خاص لـ «الوطن» إن تلك الصور ليست حقيقية كما تبدو وإنما هي أثناء تصوير مسلسلها «سلسال الدم»، إذ كانت تتناول الطعام برفقة كاست العمل.

كمال عن عبلة كامل: إذا تحسنت أوضاعها يمكن أن تعود إلى التمثيل

أما عن إمكانية عودة عبلة كامل إلى الدراما مرة أخرى بعد غيابها الفترة الماضية، أوضح «كمال» أنها بعيدة الفترة الحالية عن التمثيل، وتقديم الأعمال الفنية، ولكن يمكن إذا تحسنت أوضاعها ورغبت في العودة إلى التمثيل أن تقدم لنا مزيدًا من الأعمال الفنية التي ينتظرها جمهورها.

أحمد كمال يشارك في مسلسل «المشوار»

يذكر أن الفنان أحمد كمال يشارك في مسلسل «المشوار» الذي يعرض حاليًا على شاشة قنوات DMC، ضمن السباق الرمضاني الحالي 2022، إذ يجسد دور «وجيه الشوربجي» الذي يتورط في قضية آثار حسب أحداث الحلقة الثانية من المسلسل.

المسلسل من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، حنان يوسف، محمود الليثي، أحمد كمال، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، محمد عز، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، كما تدور أحداثه حول ماهر وورد اللذان يقابلان العديد من المشكلات في حياتهما ويهربان بابنهما رحيم والعيش لدى خالة ماهر.