أزمة في مدرسة العجوزة.. طالب صنايع أدى امتحان الإعدادي بدل صديقه

تمكنت أجهزة الأمن في العجوزة، اليوم الأحد، من ضبط طالب ثانوي صناعي يؤدي امتحان اللغة الإنجليزية بدلًا من صديقه الطالب بالمرحلة الإعدادية.

واعترف الطالب المضبوط، أمام فريق البحث الجنائي، بإشراف اللواء مدحت فارس، والمقدم حسام العباسي رئيس المباحث، بمساعدة صديقه.

القبض على الطالب

وأظهرت التحريات، أن مراقبي الامتحانات بمدرسة القدس اكتشفوا حضور طالب ثانوي صناعي لأداء الامتحانات بدلًا من صديقه، وعلى الفور تحفظوا على الطالب لحين وصول قوات الشرطة التي أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.