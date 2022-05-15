رئيس التحرير

محمود مسلم

أزمة في مدرسة العجوزة.. طالب صنايع أدى امتحان الإعدادي بدل صديقه

كتب:

جيهان عبد العزيز
03:44 م | الأحد 15 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكنت أجهزة الأمن في العجوزة، اليوم الأحد، من ضبط طالب ثانوي صناعي يؤدي امتحان اللغة الإنجليزية بدلًا من صديقه الطالب بالمرحلة الإعدادية.

واعترف الطالب المضبوط، أمام فريق البحث الجنائي، بإشراف اللواء مدحت فارس، والمقدم حسام العباسي رئيس المباحث، بمساعدة صديقه.

القبض على الطالب

وأظهرت التحريات، أن مراقبي الامتحانات بمدرسة القدس اكتشفوا حضور طالب ثانوي صناعي لأداء الامتحانات بدلًا من صديقه، وعلى الفور تحفظوا على الطالب لحين وصول قوات الشرطة التي أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

دفتر أحوال الحوادث اليوم.. «الجوكر» و«مستريح البيتكوين» وهتك عرض طفلة

أخبار الحوادث اليوم.. فتاة تيك توك جديدة وضبط متحرش بـ«سيدة الطالبية»

أخبار الحوادث في مصر اليوم: طبيب يتحرش بالسيدات والاستئناف على حبس مذيعة

حبس تاجر مخدرات في العجوزة بتهمة الإتجار في 40 كيلو حشيش
بقلم جيهان عبد العزيز