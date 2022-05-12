عاجل.. مصرع نجار صعقا بالكهرباء في العجوزة

لقي نجار مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل ورشة نجارة خاصة به في العجوزة، وتبين من تحريات اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب توفي خلال توصيل ماكينة نجارة بفيشة الكهرباء، وقتها كانت يديه مبللة بالماء.

مصرع نجار صعقًا بالكهرباء

واستمع المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة إلى أقوال والد الشاب المتوفى في حادث الصعق بالكهرباء، وعامل في ورشة النجارة، اللذين أكدا أنّ الوفاة طبيعية وليس فيها أي شبهة جنائية، وأنّ الشاب تعرض للصعق بالكهرباء خلال عمله في الورشة وقتما كان يحاول توصيلة سلك كهربائي خاص بمكينة نجارة بالكهرباء.

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المتوفى لبيان أسباب وفاته رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

الطب الشرعي: لا توجد شبهة جنائية

كان قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغًا من والد الشاب المتوفى يفيد بوفاة نجار داخل ورشة نجارة بالعجوزة، وتبين من الفحص أن الوفاة بسبب الصعق بالكهرباء وليس فيها أي شبهة جنائية وأنه بمناظرة جثمان الشاب لم توجد عليه أي آثار تعذيب أو كدمات.

تفاصيل حريق مدينة نصر

وفي سياق منفصل، تواصل النيابة تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب ونجليه في حريق بمدينة نصر عندما قفز من الطابق العاشر هربًا من حصار النيران وكان يمسك طفله الصغير البالغ من العمر 4 سنوات بينما نجله الأكبر البالغ من العمر 9 سنوات مات خنقًا داخل الشقة بسبب تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب داخل الشقة ما أسفر عن إصابة والدة الأطفال وشقيقها بإصابات بالغة من جراء الحريق .

وطلبت النيابة العامة المستشفى المحتجز فيه السيدة المصابة موافاتها بتقارير طبية عن حالة تلك السيدة وحالتها الصحية.