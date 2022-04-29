حبس تاجر مخدرات في العجوزة بتهمة الإتجار في 40 كيلو حشيش

قررت النيابة العامة حبس تاجر مخدرات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في الحشيش، وبينت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل بحوزته 40 كيلو حشيش، بعد أن تم رصده في أحد الشوارع بالعجوزة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

40 كيلو حشيش

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن المتهم اعترف بحيازة 40 كيلو حشيش بقصد الإتجار، وأنه كان في طريقه لمقابلة أحد زبائنه وقت أن رصدته المباحث وألقت القبض عليه بأحد الشوارع في الجيزة.

ضبط تاجر مخدرات

وأوضحت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة أن المتهم يباشر نشاطه في تجارة المخدرات وأنه كان متابعًا من قبل المصادر السرية وخلال سيره بتوزيع الحشيش على زبائنه مستغلًا رواجها في أيام العيد تمكنت المباحث من القبض عليه وتم تحريز المضبوطات وأرسلت إلى النيابة العامة.

قرررت النيابة العامة انتداب المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقريرًا بنتائجه لبيان مدى تأثير المادة الفعالة من عدمه.