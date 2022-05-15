حضور 100% من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الامتحانات في شمال سيناء

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم، عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي العام، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما تابع المحافظ غرفة وحدة التحكم المركزية بمدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين في العريش، وتفقد استعدادات المجمع الخدمي للامتحانات لبدء تصحيح المواد الدراسية بالشهادة الإعدادية، بجانب تفقد كنترول التعليم الفني.

المحافظ: الامتحانات تسير بشكل طبيعي بشمال سيناء

أكد المحافظ على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات والتطهير والتعقيم الدوري للجان والمدارس قبل وبعد كل امتحان، وكذا تواجد مسؤولي الصحة في اللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب وتوفير الرعاية اللازمة لهم وقت الحاجة، أشار المحافظ إلى تمكن الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي من الدخول على منصة الامتحانات أمس واليوم بنسبة 100%، ولا توجد أي اعطال، مشيرا إلى إيجابية الاختبارات التجريبية التي جرت.

الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

لفت المحافظ إلى أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التي تم دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني، ولم تحدث أي شكوى من الطلاب، ووجه المحافظ إلى توفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، إلى جانب مراعاة تطبيق كافة الإجراءات وتنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب أثناء إجراء الامتحانات.

من ناحيته، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت اعتبارا من يوم السبت وتستمر حتى الخميس المقبل، بينما امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل، حسب الجدول المعلن.

أضاف رضوان أنه يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية عدد 8450 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على عدد 83 لجنة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية، أوضح رضوان أن عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام يبلغ 3600 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في عدد 25 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة، حضر الجولة كل من اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إيهاب بكير، سكرتير مدينة العريش، خيري السيد تاج الدين، مدير المجمع الخدمي للامتحانات، ومحمود جمعة، مدير المطبعة.