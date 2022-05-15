تأجيل محاكمة شخص وابنه لاتهامهما بقتل شقيقين بكفر الشيخ.. بسبب الإرث

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة، بتأجيل نظر جلسات محاكمة المتهمين بقتل شقيقين اثنين في قرية دمرو، التابعة لمركز سيدي سالم، وذلك لجلسة يوم الثلاثاء القادم 17 مايو.

ويحاكم المتهمين في أحداث القضية رقم 38748 لعام 2021 جنايات سيدي سالم، والمقيدة برقم 3862 لعام 2021 كلي كفر الشيخ، ويواجهان اتهامات بقتل نجلي شقيق الأول وأولاد عم الثاني عمدا مع الإصرار والترصد.

قتل مع سبق الإصرار والترصد

ووجه رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ أسئلة للمتهمين بقتل اثنين أشقاء، فأجابا بالنفي، ليستمع رئيس المحكمة لشهود الإثبات ودفاع المتهمين.

وأحال المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، المتهمين إلى محكمة الجنايات «محمد .ع»، 48 عاما ونجله «أحمد»، 19 عاما، لمحكمة الجنايات لأنهما في يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدي سالم، قتلا المجني عليهما، نجلي شقيق الأول، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية، وعقدا العزم على قتلهما، وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث، وذلك داخل المزرعة السمكية.

ارتكاب الجريمة عمدا

ووفقا لأمر الإحالة، فتقدم المتهم الأول تجاههما مشهرا السلاح الناري عبارة عن «بندقيته الخرطوش»، وأخرج له المتهم الثاني الذخيرة التي ذخر به سلاحه، وتوجه صوب المجني عليهما، وأطلق الأول في مواجهتهما 5 أعيرة نارية أصابت المجني عليهما، فأحدثت بهما إصابتهما قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت نشبت مشاجرة بين الطرفين، انتهت بـ مصرع شقيقين، وهما المجني عليهما وإصابة والديهما، وذلك في إحدى قرى مركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، وتبين مقتل كل من عبد المجيد أحمد الحنفي، وشقيقه «السيد»، يقيمان بقرية الغبايشة، بدائرة مركز سيدي سالم.