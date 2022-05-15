عاجل.. موعد ومكان جنازة الكاتب الصحفي صلاح منتصر

أعلن عمرو منتصر ابن شقيق الكاتب الصحفي صلاح منتصر، موعد ومكان جنازة الكاتب الصحفي الراحل، الذي توفى اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 87 عاما.

موعد ومكان جنازة صلاح منتصر

وبخصوص موعد ومكان جنازة صلاح منتصر، قال عمرو منتصر في منشور له عبر صفحته بموقع فيسبوك: «صلاة الجنازة في مسجد عمر مكرم غدا عقب صلاة الظهر، والعزاء في مسجد عمر مكرم، ولا يريكم الله مكروها في عزيز لديكم إنا لله وإنا إليه واجعون».

وتابع عمرو منتصر ناعيا عمه: «الأستاذ صلاح منتصر مات، عمي مات، أستاذي ومعلمي الأول، أستاذي اللي علمني وشوفت منه كل الحكمة والاحتواء والاحترام، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا أقول إلا ما يرضي ربي.. شیخ الكتاب والأدباء اللي عاصرت معه كتير وكتير من الثقافة والوعي، صاحب أحب الكتابات لقلبي.. مجرد رأي، ولا أزكيه على الله، لعل الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، يا رب كتير من الناس تابعوني من لحظة ما قولت أنه تعبان، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين».

وفاة صلاح منتصر

توفى اليوم الكاتب الصحفي صلاح منتصر، عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض، انتقل خلال أيامه الأخيرة إلى العلاج في غرفة الرعاية المركزة.

وقال عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الكاتب الصحفي صلاح منتصر توفى اليوم، وإنه يتواصل مع أسرته لتحديد موعد ومكان الجنازة والعزاء، كما نعاه سلامة، واصفا إياه بأنه يعد أحد رموز الأهرام، وكتابها الكبار الذين لهم بصماتهم الواضحة في تاريخ المؤسسة.

من هو صلاح منتصر؟

الكاتب الصحفي صلاح منتصر ولد في مدينة دمياط، التحق بكلية الحقوق، قبل أن يلتحق بالعمل الصحفي مع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، كما أنه صاحب عمود يومي في جريدة الأهرام بعنوان مجرد رأي، ومن أشهر كتاباته أنت سيد قرارك، المقررة على الثانوية العامة، التي تدعو إلى الإقلاع عن التدخين، وكان عضوًا لمجلس الشورى وعضوًا في المجلس الأعلى للصحافة، ورئيسًا لمجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، كما كان عضوًا في نادي الروتاري ورئيسًا لتحرير مجلة أكتوبر، كما تقلد منصب رئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.