من هو الكاتب الصحفي صلاح منتصر: توفى عن 87 عاما بعد صراع مع المرض

توفى الكاتب الصحفي صلاح منتصر، قبل قليل، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد صراع مع المرض، إذ انتقل خلال أيامه الأخيرة، إلى العلاج في غرفة الرعاية المركزة.

الكاتب الصحفي صلاح منتصر

قال عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الكاتب الصحفي صلاح منتصر توفى اليوم، وأنه يتواصل مع أسرته لتحديد موعد ومكان الجنازة والعزاء، كما نعاه سلامة، واصفا إياه بأنه يعد أحد رموز الأهرام، وكتابها الكبار الذين لهم بصماتهم الواضحة في تاريخ المؤسسة.

الأيام الأخيرة للكاتب الصحفي صلاح منتصر

وشهدت الحالة الصحية للكاتب الصحفي صلاح منتصر، في أيامه الأخيرة تطورا، إذ جرى نقله إلى الرعاية المركزة، وفقا لما أعلنته الصحفية أميرة منتصر ابنة شقيقه، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، بعد تعرض عمها الراحل لوعكة صحية، إذ قالت أميرة منتصر في منشور لها: «تعرض عمي الكاتب الكبير صلاح منتصر لوعكة صحية شديدة، انتقل إثرها للرعاية المركزة، أرجو الدعاء لعمي وأبي الروحي وكبير عائلتنا بالشفاء العاجل، ويعود لقراءه سالما معافيا».

وعكة صحية للكاتب صلاح منتصر

كانت مؤسسة الأهرام، أعلنت الأربعاء 4 مايو 2022، تعرض الكاتب الصحفي صلاح منتصر لوعكة صحية ألمت به منذ أيام، وبخصوص الحالة الصحية، قالت في بيان إنه يخضع حاليا لبرنامج علاجى مكثف فى منزله تحت إشراف الأطباء.

من هو صلاح منتصر؟

الكاتب الصحفي صلاح منتصر ولد في مدينة دمياط، التحق بكلية الحقوق، قبل أن يلتحق بالعمل الصحفي مع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، كما أنه صاحب عمود يومي في جريدة الأهرام، بعنوان مجرد رأي، ومن أشهر كتاباته أنت سيد قرارك، المقررة على الثانوية العامة، التي تدعو إلى الإقلاع عن التدخين، وكان عضوًا لمجلس الشورى، وعضوًا في المجلس الأعلى للصحافة، ورئيسًا لمجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، كما كان عضوًا في نادي الروتاري، ورئيسًا لتحرير مجلة أكتوبر، كما تقلد منصب رئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.