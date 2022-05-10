ابنة شقيق صلاح منتصر تكشف آخر تطورات حالته: يعاني من نقص في الأكسجين

كشفت أميرة منتصر، ابنة شقيق الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية ونقله للعناية المركزة، قائلة: «للأسف الشديد حالته الصحية ليست مستقرة، وكان يتلقى الرعاية الصحية في المنزل خلال الفترة الماضية، وتم نقلة 3 مرات في وقت سابق للرعاية المركزة بأحد المستشفيات».

ابنة شقيق صلاح منتصر تطلب الدعاء له

وأضافت «منتصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن الكاتب الصحفي يعاني حاليا من نقص الأكسجين، مشيرة إلى أنها كشفت عن حالته الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل دعاء المواطنين له، موضحة: «مكنتش عاوزه أكتب النهاردة عن حالته بس كتبت عشان محبيه يدعوا له بالشفاء العاجل، عشان يقوم بالسلامة ويقوم ويستمر في كتابة مقالاته».

تدهور الحالة الصحية لـ صلاح منتصر

وعن طبيعة مرض صلاح منتصر، قالت إن يعاني منذ سنتين من عدم الاستقرار في حالته الصحية، وكان يسافر إلى الخارج لتلقي العلاج على فترات متباعدة لكن منذ 3 أشهر تدهورت حالته الصحية، متابعة: «مهما بيمر بصعوبات تكون إرادته قوية وعالية، لكن معنوياته في هذه المرة ليست مثل المرات الأولى، وعاوزه كل الناس تدعيله للعبور من هذه الوعكة الصحية بسلام».