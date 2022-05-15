رئيس التحرير

محمود مسلم

«الأعلى للإعلام» ينعى الكاتب الصحفي صلاح منتصر: ناضل لنشر الوعي

كتب:

أحمد البهنساوى
05:52 م | الأحد 15 مايو 2022
الكاتب الصحفي صلاح منتصر

الكاتب الصحفي صلاح منتصر

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

«الأعلى للإعلام» يعزي أسرة صلاح منتصر 

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة مؤسسة الأهرام، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

الأعلى للإعلام: صلاح منتصر مثال للصحفي المحب لوطنه

وقال المجلس في بيانه، إن مصر فقدت واحدًا من أهم الكتاب الصحفيين، الذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص والمحب لوطنه. 

وأضاف المجلس أن الراحل ناضل بقلمه وخاض المنازلات الصحفية لنشر الوعي والمعرفة والتنوير.

اقرأ المزيد:

عاجل.. موعد ومكان جنازة الكاتب الصحفي صلاح منتصر

من هو الكاتب الصحفي صلاح منتصر: توفى عن 87 عاما بعد صراع مع المرض

عاجل.. وفاة الكاتب الصحفي صلاح منتصر

ابنة شقيق صلاح منتصر تكشف آخر تطورات حالته: يعاني من نقص في الأكسجين
بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.