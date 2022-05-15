عمرو مصطفى يعلن عن ألبومه الجديد: قريبا

أعلن الفنان والملحن عمرو مصطفى عن ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر «مصطفى» صورة له وعلق قائلا: «أول يوم لإنجاز ألبوم 2022».

الجمهور يعلق على إعلان عمرو مصطفى عن ألبومه الجديد

وتوالت التعليقات علي عمرو مصطفى، حيث جاء متابع قائلا: «موفق بإذن الله تعالى»، وقال متابع ثاني: «بالتوفيق يا إمبراطور»، وقالت متابعة: «أكيد هيكون حلو إنت مش بتعمل حاجة وحشة».

رحلة عمرو مصطفى الفنية

عمرو مصطفى تعاون من أكبر مطربي الوطن العربي، حيث إنه لحن للمطرب «عمرو دياب»، خمس أغاني في ألبوم «أكتر واحد بيحبك»، والذي حصد بعدها جائزة «الورلد ميوزيك أوارد».

واتجه عمرو مصطفى في عام 2007 إلى الغناء بجانب كونه ملحنا وأصدر ألبومه الأول «أيامي»، ثم ألبوم «علامة في حياتي» عام 2008، والميني ألبوم «الكبير كبير» عام 2009.

من هو عمرو مصطفى؟

يذكر أن عمرو مصطفى من مواليد مدينة القاهرة عام 1979، وقد بدت عليه موهبة التلحين منذ الطفولة، عندما كان يلحن القصائد العربية الموجودة في كتاب اللغة العربية آنذاك، بعدها التحق عمرو بثانوية الطيران الحربي ودرس هناك لمدة سنة، بعد ذلك قرر الخروج منها رغبة منه في حياة الحرية، وفضَّل حلم الحرية على حلم الطيران الذي طالما راوده، وقرر الالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة.