عمرو مصطفى يرد على إيميليا كلارك بعد تغيير صورتها: «معلش أنا متجوز»

مازالت الجملة الشهيرة «في رمضان» للفنان عمرو مصطفى، تتصدر التريند، ويبدو أن الأمر وصل للعالمية، إذ علقت إيميليا كلارك بطلة المسلسل الشهير «لعبة العروش» على الترند، مطالبة متابعيها بالتوقف عن إرسال صور عمرو مصطفى لها.

ووصل الأمر إلى أن قامت إيميليا كلارك بعد ذلك باستبدال صورتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الاثنين، بأخرى لـ عمرو مصطفى.

وحققت صورة عمرو مصطفى على صفحة إيميليا كلارك، نحو 500 ألف لايف في 6 ساعات؛ مما يجعله أعلى تفاعل على الصفحة منذ تأسيسها.

عمرو مصطفى يعلق على إيميليا كلارك

من ناحية أخرى، تفاعل عمرو مصطفى مع إيميليا كلارك، وكتب على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك» مازحا: «معلش يا إيميليا، بس أنا متجوز».

حقيقة استبدال إيميليا كلارك لصورتها

وبدأ البعض يبحث عن حقيقة هل هذه هي الصفحة الرسمية لإيميليا كلارك من عدمه، إذ أن هناك متابعين تناقلوا «البيدج» كونها موثقة، ولكن البعض الآخر، قال إن الصفحة خاصة بـ«فانز» الفنانة البريطانية في الشرق الأوسط، وليست مملوكة لإيميليا كلارك، والدليل على ذلك الأمر أنها لم تعلق على هذا الأمر على حسابها على الانستجرام، وتنشر «بوستات» عادية لها.

وتم تداول فيديو عمرو مصطفى، وجملته الشهيرة «في رمضان»، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بداية من أول أيام رمضان وخاصة مع ظهور الإعلانات وبداية عرض المسلسلات، وأخذ عمرو مصطفى يتفاعل مع الترند، إذ ظهر مع أبناء عامر منيب وهم يتفاعلون مع نفس المقطع.

كما تفاعل عمرو مصطفى أيضًا مع التريند، من خلال فيديو آخر مع أبنائه، نشره مساء أمس على صفحته على السوشيال ميديا.