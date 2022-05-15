تأجيل محاكمة 13 متهما بتهريب المهاجرين عبر الحدود الليبية لـ14 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 13 متهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية، لجلسة 14 يونيو.

المتهمون دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللا

وجاء في أوراق القضية، أنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين، بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا.

الجريمة كانت ذات طابع غير وطني

وأبحروا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول علي كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.