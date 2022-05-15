محمد رمضان يستعد لحفل غنائي في الأردن الشهر المقبل

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن استعداده لإحياء حفل غنائي في الأردن.

ونشر محمد رمضان بوستر الحفل وعلق عليه قائلا: «حفل غنائي ضخم في الأردن 17 يونيو المقبل».

محمد رمضان يعلن عن فيلم نمبر وان

وأعلن أمس محمد رمضان عن مشروعه السينمائي الجديد «نمبر وان»، وكتب محمد رمضان «بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي وإنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال جمهوري، ثقة في الله نجاح».

وظهر رمضان بلوك مختلف حيث أطلق لحيته وقصة شعر أشبه بالكابوريا.

«مشوار» محمد رمضان

يذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل المشوار، الذي شاركه بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسى، سامي مغاوري، أحمد مجدي، وبيومي فؤاد، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.