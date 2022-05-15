أهالي النجيلة ينظمون حصاد الشعير الخيري ويتبرعون بمجهودهم لغير القادرين

شارك أهالي مركز ومدينة النجيلة من أبناء قبائل مطروح، في حصاد الشعير السنوي الخيري متطوعين مع المزارعين، بهدف التبرع به في بناء المساجد وأعمال الخير، مع انطلاق موسم حصاد الحبوب لعام 2022، بالمساهمة بالمجهود في تكافل اجتماعي مع أصحاب الأراضي من غير القادرين لمساعدتهم في جمع المحصول.

مشاركة مجتمعية في حصاد الشعير بالنجيلة

وقال صالح بوشحات العميري، من عواقل قبائل أولاد علي بالنجيلة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المشاركين في الحصاد الخيري من جميع مراكز ومدن مطروح الثمانية حضروا ولبّوا النداء للمشاركة في حصاد الشعير الخيري السنوي الأول لهذا العام بمركز ومدينة النجيلة وضواحيها شمال شرق مدينة النجيلة بمنطقة علم مناع بوترحي، وساهم جميعهم على قدر جهدهم سواء من بعيد أو قريب من كبار السن والشباب والأطفال الغني والفقير المعاف والمريض، الكل جنبا إلى جنب، ويتقاسم المتطوعون الحبوب نتاج الحصاد ويتبرعون بقيمتها في أعمال الخير من بناء مساجد وكسوة أيتام ومساعدة غير القادرين وبناء بيوت للأكثر احتياجا، وغيرها من أعمال الخير.

تكافل في جز الصوف وحصاد الشعير

وأكد العمدة مهدي من عواقل قبيلة القطعان بالسلوم، أن أهالي مطروح يتكاتفون دائما في أعمال الخير ويأتون من كل فج عميق للمشاركة والتكافل الاجتماعي ويضربون أروع الأمثال في موسم جز الصوف وحصاد الحبوب كالشعير، تطوعا بهدف المشاركة في أعمال الخير ومساندة غيرهم.

زراعة الشعير والقمح بمطروح

ويزرع أهالي محافظة مطروح مساحات شاسعة من الشعير والقمح سنويا على مياه الأمطار في الصحراء من مدينة الضبعة شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، وتنتج إنتاجا عاليا ويعد من أجود أنواع الحبوب، ويحتاجون لأيدي عاملة كبيرة في الحصاد والذي بدأ في شهر مايو، ويقوم أهالي النجيلة بتنظيم حصاد خيري يشارك المتطوعون فيه من مختلف الأعمار لمساعدة المزارعين في الحصاد.