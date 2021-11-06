أعلاف بديلة للبط بعد ارتفاع الأسعار عالميا: أبرزها الشعير والقمح

أدى ارتفاع أسعار البط، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، إلى بحث المربين عن اعلاف بديلة، تكفل لهم قدرا من الربح، إذ إن زيادة تكاليف الإنتاج الخاصة بالبط، تكلف المنتج الكثير من الأموال، التي قد تؤدي إلى خسائر له.

وتختلف أنواع العلف من نوع إلى آخر، فهناك أنواع تحتاج تحصينات ومناعتها ضعيفة، في حين أن هناك أخرى مقاومة بشكل أفضل للأمراض، ولا تحتاج لمجهود كبير في تحصينها.

أعلاف البط البديلة

وقال محمد مرزق، خبير في تربية البط، إن هناك العديد من الأعلاف التي يمكن تقديمها للبط، التي تختلف من نوع لآخر، موضحا أن هناك العديد من الأعلاف البديلة التي يمكن تقديمها للبط، التي توفر الكثير من الأموال على المنتج.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استخدام الأعلاف البديلة سيوفر الكثير من الأموال للمنتجين ويزيد من هامش الربح لهم، خاصة وأن السوق لا يرتبط بسعر التكلفة، وإنما يرتبط بآليات العرض والطلب.

وأشار مرزق، إلى أن الأعلاف تعتبر الغذاء الرئيسي، ومصدر الطاقة لكافة أنواع الطيور، ومن ضمنها طيور البط، وذلك لما تحويه من عناصر غذائية هامة لصحة الطيور كالبروتينات، والفيتامينات، والأملاح المعدنية.

الأزولا والشعير والقمح أعلاف بديلة للبط

ولفت خبير تربية الطيور، إلى أن هناك العديد من بدائل الأعلاف الرخيصة، ومنها الأزولا، التي تُعد مصدرا غنيا بالبروتينات والمواد الغذائية، التي يحتاجها مربو البط بشكل جيد، إذا تم استخدامها بشكل جيد مع الأنواع الصالحة لاستخدامها، والشعير الذي يمكن الاعتماد عليه، كعلف للبط، وذلك بسبب أنه يحتوي على نسب عالية من الكربوهيدرات التي تمد البط بالطاقة اللازمة.

وأضاف: كذلك استخدام الذرة الرفيعة، حيث تمد أجسام الطيور بالطاقة، نظرا لأنها غنية بالكربوهيدرات، وتساهم بشكل فعال في بناء الأنسجة في أجسام الطيور وتعزيز الأجهزة الحيوية بها، وذلك لأنها تحتوي على نسب عالية من البروتينات.

الشوفان علف مناسب للكتاكيت

كما يعتبر الشوفان، بحسب مرزق، من أفضل الأنواع التي يتم استخدامها للكتاكيت، كما أن استخدام مخلفات المطاحن أو كسر القمح التي تكون غير صالحة لصناعة الخبز، وهو يُعطي البط الطاقة التي يحتاج إليها، حيث إنه يحتوي على نسبة بروتين عالية، ويمكن استخدام مخلفات المكرونة، وأيضًا قشور الخضروات، بالإضافة إلى مخلفات مصانع البسكويت، التي تعتمد في مكوناتها على بدائل للذرة، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الطاقة كما أنها تكون رخيصة الثمن.