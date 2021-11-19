بحوث الصحراء يوزع تقاوي الشعير مجانا على مزارعي مطروح

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز بحوث الصحراء باستمرار وتكثيف جهوده لدعم التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة مطروح، وتحديث منظومة الزراعة في المحافظة لخدمة أهالي سيناء والمشروعات التنمية بالمنطقة.

توزيع 150 طن شعير بالمجان

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه وفقا لتكليفات وزير الزراعة تم توفير 150 طن شعير صنف جيزة 126 وتوزيعها على المزارعين بالمجان، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، موضحًا أنه تم اختيار الصنف لما يتميز به من إنتاجية عالية كما أنه من السلالات المتحملة للظروف والإجهادات البيئية.

وأضاف زغلول، أنه تم اختيار هذه الأصناف أيضًا لقله استهلاكها للمياه وتحملها لظروف الجفاف، والاستفادة بكميات الأمطار التي تسقط على المنطقة خلال موسم زراعة الشعير بما ينعكس على توفير المحصول لتغذية الماعز والأغنام في مطروح.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن ذلك يأتي للاستفادة والاستغلال الأمثل لمياه الأمطار، خاصة مع بدء موسم الأمطار يتم توزيع كميات الشعير وبالمجان على مواطني المحافظات الحدودية بما يحقق الاستقرار لأهالي هذه المناطق وخدمة رؤية الدولة المصرية في التنمية الزراعية المستدامة.

وأشاد زغلول، بالتعاون المشترك بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح، والتي ساهمت في توفير كل الإمكانات لمساعدة المركز لتنفيذ خططه التنموية بالمحافظة.

تقدم الدعم وإرشادات الزراعة للمزارعين

ووزع المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، تقاوي الشعير بالمجان بحضور المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح وعدد كبير من مزارعي مطروح.

وقال الأمير، إنه بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمطروح يتم متابعة عمليات الزراعة وتقديم الإرشادات الخاصة بتنفيذ الممارسات الزراعية التي تناسب الظروف البيئية بالمحافظة، وتقديم كل الدعم للمزارعين والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الإرشادية.